新西兰开始征收游客税 每人35新元

人民网讯 据联合早报网报道，新西兰政府7月1日起正式向抵达新西兰旅游的外国游客征税，大部分外国游客需交纳每人35新西兰元游客税。

据报道，来自澳大利亚和部分太平洋岛国的游客可享受豁免。新西兰政府预计每年增加约5360万美元收入。按照新旅游部长凯尔文·戴维斯的说法，这笔收入将被用于加强旅游基础设施。

戴维斯说，此举旨在保证新西兰旅游业可持续发展，税收所得将被专门用于加强旅游基础设施投入。近几年来，新西兰旅游业快速发展，外国游客数量增长较快，新西兰热门景区旅游基础设施不足问题日益突出。（老任）

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