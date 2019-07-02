阿富汗内部对话将在卡塔尔举行

新华社多哈7月1日电（记者杨元勇）美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德1日宣布，阿富汗内部对话将于本月7日至8日在卡塔尔首都多哈举行。

正在多哈参加美国与阿富汗塔利班直接谈判的扎尔梅·哈利勒扎德在社交媒体上发文说，即将举行的这次对话是阿富汗和平进程4个部分中的一个重要因素，也是推动和平进程的重要一步。

扎尔梅·哈利勒扎德表示，阿富汗40年的悲剧表明，各派必须相互接受、寻求共识、同意不使用武力解决政治分歧。

据卡塔尔通讯社报道，美国与阿富汗塔利班的第七轮会谈6月29日在多哈开始举行，本轮谈判将讨论外国军队撤出阿富汗、不使用阿富汗领土损害他国、阿富汗内部各派进行对话等。双方在谈判中表现出了尽快结束阿富汗人民悲惨状况的共同愿望。

2001年，美国遭受“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争，推翻被美方认定庇护“基地”组织的塔利班政权。然而，战后阿富汗局势持续动荡。随着塔利班近年来在阿富汗势力不断壮大，美国政府不得不选择与其进行谈判。

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