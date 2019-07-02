阿富汗内部对话将在卡塔尔举行

新华社多哈7月1日电（记者杨元勇）美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德1日宣布，阿富汗内部对话将于本月7日至8日在卡塔尔首都多哈举行。
正在多哈参加美国与阿富汗塔利班直接谈判的扎尔梅·哈利勒扎德在社交媒体上发文说，即将举行的这次对话是阿富汗和平进程4个部分中的一个重要因素，也是推动和平进程的重要一步。
扎尔梅·哈利勒扎德表示，阿富汗40年的悲剧表明，各派必须相互接受、寻求共识、同意不使用武力解决政治分歧。
据卡塔尔通讯社报道，美国与阿富汗塔利班的第七轮会谈6月29日在多哈开始举行，本轮谈判将讨论外国军队撤出阿富汗、不使用阿富汗领土损害他国、阿富汗内部各派进行对话等。双方在谈判中表现出了尽快结束阿富汗人民悲惨状况的共同愿望。
2001年，美国遭受“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争，推翻被美方认定庇护“基地”组织的塔利班政权。然而，战后阿富汗局势持续动荡。随着塔利班近年来在阿富汗势力不断壮大，美国政府不得不选择与其进行谈判。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】