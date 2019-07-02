“基地”组织6个头目在叙利亚西北部被炸死

人民网讯 据来自叙利亚的消息，“基地”组织6个头目在叙利亚西北部被国际联盟部队炸死。

据阿联酋《宣言报》2日报道，美国主导的打击极端组织国际联盟发表声明称，1日凌晨，国际联盟的多架战机对位于叙利亚西北部的“基地”组织一处建筑进行了空袭，该组织6名高级头目被炸死。声明指出，那里是“基地”组织在阿勒颇省的一个训练基地，靠近伊德利卜省。根据可靠情报，“基地”组织高层正在那里召开会议，而参加会议的有多次组织和策划恐怖行动的高级头目，于是就有针对性地发动了空袭。

另据报道，叙利亚当地有关机构也表示，在国际联盟的空袭中，8名“基地”组织成员被炸死，其中6人是高级负责人。（安国章）

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