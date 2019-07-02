中国方案为世界经济稳健发展拨云见日

中国国际经济交流中心首席研究员 张燕生

在单边主义和贸易保护主义沉渣泛起的背景下，世界经济向何处去，中美关系走向冲突还是合作，G20大阪峰会能够为提振多边主义作出怎样的贡献？刚刚结束的G20大阪峰会上，“中国方案”一一作出解答。

倡导自由贸易

针对当前世界存在着的治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字，习近平主席在峰会开幕式上提出了三点希望、四点建议和五点举措，强调二十国集团要坚持改革创新，挖掘增长动力；坚持与时俱进，完善全球治理；坚持迎难而上，破解发展瓶颈；坚持伙伴精神，妥善处理分歧。

作为全球负责任大国，中国将推出进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境、全面实施平等待遇、大力推动经贸谈判五点重大举措，为世界经济回到强劲、可持续、平衡、包容发展作出贡献。中国倡导自由贸易的决心和扩大开放的举措，是世界经济的定心丸，将极大缓解国际社会的赤字焦虑。

主张多边主义

这次峰会最大的不稳定、不确定性因素是中美关系，无论是峰会内还是峰会外，人们普遍担心中美将经历一个较长期的非理性对抗冲突期。习主席反复强调，“合则两利，斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好”。习主席告诫大家，中美不应当落入所谓冲突对抗的陷阱，而应相互促进、共同发展。此次中美元首会晤达成重要共识，双方同意共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。这为世界经济稳健发展增强了信心。

弘扬伙伴精神

当今世界面临不平衡、不协调和不可持续发展的矛盾。虽然全球性创新、开放和市场竞争机制提高了经济效率，扩增了经济福利，但未能有效解决公平发展的问题。同时，数字经济发展带来的数字鸿沟、不平衡发展带来的发展鸿沟、不同文化带来的沟通鸿沟，加大了当前世界对抗冲突的风险。在这种情况下，落实联合国2030年可持续发展议程，惠及更多国家和不同阶层的人民显得尤为迫切。习主席指出，中国推动高质量共建“一带一路”，最终目的是通过全方位互联互通，更好融入全球供应链、产业链、价值链，实现联动发展。中国弘扬伙伴精神，让世界共享中国发展机遇，持续为世界经济发展增添动力。

人们清楚地看到，越来越多国家和地区倡导自由贸易、主张多边主义、强调合作伙伴精神。即使在一些国家内部，主张保护主义、单边主义、零和博弈的也是极少数人，绝大多数人支持自由、平等、包容、共享、合作。人们不难从中更深刻地体会到习主席在峰会开幕式演讲中提到的三点希望：尊重客观规律，把握发展大势，胸怀共同未来。我们要立足共同利益，着眼长远发展，致力于实现世界持久和平繁荣、各国人民安居乐业。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)