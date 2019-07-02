印度6月旱情创纪录　粮食减产堪忧

印度今年夏季持续高温干旱，干旱状况6月创下过去5年间同期之最。受干旱影响，印度粮食播种面积比往年大幅减少，粮食减产状况堪忧。
印度气象局6月30日晚间发布提醒，说今年季风带来的雨水量与往年平均水平相比减少三分之一，生产甘蔗的北方邦等地雨水减幅达到61%。
路透社报道，农业在印度国民经济中占大约15%，全国耕地中大约55%依赖雨水灌溉。
印度通常6月至9月迎来西南季风，季风所致降雨占全年降水量的一大半。然而，今年季风姗姗来迟，导致印度北部等地持续高温，河流和地下水水位下降，中暑死亡、用水紧缺等问题突出。
不少分析师担忧，如果今后两三个星期内降雨状况不改善，不仅农业生产进一步遭到冲击，国民经济其他部门会受连累。
随着干旱持续，印度农民播种面积不及往年，预期化肥、拖拉机销量大幅减少，农民消费额会骤减。据印度农业部门数据，截至6月28日，印度农民播种面积为1470万公顷，同比减少大约10%。（杨舒怡）【新华社微特稿】
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