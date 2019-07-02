偷渡客救援船船长被捕 意大利与德法闹矛盾

“海洋观察3”号救援船德国籍船长萝拉·拉谢6月30日遭意大利方面逮捕，当天在意大利和德国之间引发口水仗。

另一方面，法国方面指责意方把移民议题“政治工具化”，意方同样把矛头对准法方，呼吁非法移民船只前往法国马赛岛或科西嘉岛寻求庇护。

【船长道歉】

拉谢在意大利《晚邮报》6月30日刊登的采访中说，她的行为不是“暴力行径”，而是“不服从命令”。

现年31岁的拉谢说：“当时情形非常绝望。我的目标仅仅是把精疲力竭、绝望的人们带到岸边。”

“海洋观察3”号6月12日从利比亚近海一艘偷渡橡皮艇上救起53名非法移民，随后一直在公海徘徊，受到意大利警方阻拦，没有靠岸。27日，拉谢不顾意大利政府拒绝，驾船驶向意大利南端兰佩杜萨港。两天后，这艘救援船入港，意大利警方逮捕拉谢，非法移民下船，暂时栖身兰佩杜萨岛一处安置中心。

拉谢说：“我的目的不是把任何人置于危险境地。我已经道歉，（在这里）再次表达歉意。”

法新社报道，拉谢遭意方软禁，面临怂恿非法移民、阻挡军舰两项指控，预期本周在意大利南部阿格里真托省出席庭审。后一项罪名如果成立，拉谢将面临3至10年监禁。

依据意大利政府6月通过的一项法令，内政部有权以安全和公共秩序承受风险为由拒绝船只进入意方领海，对违规船只处以最高5万欧元（约合46.5万元人民币）罚款。

德国两名电视明星发起支援拉谢的筹款活动，截至6月30日晚入账62万欧元（480.7万元人民币）。另外，意大利一名维权活动人士在社交媒体“脸书”发起筹款，迄今筹得41.2万欧元（319.5万元人民币）。

【相互呛声】

德国总统弗兰克—瓦尔特·施泰因迈尔6月30日接受德国电视二台采访时批评意方不应该把“挽救他人生命的人”视为“罪犯”。

意大利副总理兼内政部长马泰奥·萨尔维尼回应：“请德国总统专注于德国内政，如果可能的话，让德国公民不要违反意大利法律。”

意方指认拉谢不顾意大利警方巡逻艇阻拦，强闯港口，对巡逻艇上4名意方警员的安全构成威胁。在萨尔维尼看来，这是“犯罪行径，战争行为”。

意大利的做法同样招致法国反对。法国政府发言人茜贝特·恩迪亚耶说，围绕“非常痛苦”的移民议题而展开辩论过程中，意大利政府“歇斯底里”。在恩迪亚耶看来，萨尔维尼把移民议题“政治工具化”，而法国应对移民议题时用“数字”说话。

意大利是非法移民从海路进入欧洲的“桥头堡”之一。新一届意大利政府由极右翼联盟党和民粹主义政党五星运动组成，自去年6月组建以来对非法移民采取强硬政策。

“看到法国政府就移民事宜这么慷慨”，萨尔维尼说，希望登陆欧洲的非法移民前往法国南部马赛岛和位于地中海的科西嘉岛。

这不是意法两国首次因为移民事宜相互呛声。意大利去年6月因拒绝民间难民救援船“阿奎里厄斯”号入港遭法方指认“不负责任”。意方要求下，法国总统埃马纽埃尔·马克龙发表声明，说无意冒犯意大利和意大利人。（王逸君）（新华社专特稿）

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