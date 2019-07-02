与美国谈判继续 阿富汗塔利班袭击不止

阿富汗塔利班6月30日肯定与美国最新一轮谈判的重要性，说双方期待谈判取得成果。

但是，谈判首日，即29日，塔利班袭击阿富汗南部坎大哈省马鲁夫地区，致使至少8名独立选举委员会雇员死亡。

【“关键”谈判】

塔利班发言人苏海勒·沙欣6月30日告诉美联社记者，最新一轮与美国政府的谈判相当“关键”，双方都期待取得“切实成果”。

塔利班方面与美国政府代表6月29日在卡塔尔首都多哈举行第七轮谈判，预期将持续至下周。谈判涉及4项议题：反恐承诺、外国军队撤出、阿富汗内部对话和永久停火。

美国国务卿迈克·蓬佩奥6月25日突访阿富汗，说美方希望9月1日以前与塔利班达成和平协议。美联社6月30日报道，在美国智库伍德罗·威尔逊中心副主任迈克尔·库格尔曼看来，如果双方能在9月1日以前达成全面和平协议，将是“奇迹”；不过，鉴于双方就联军撤离等事项已经取得充分进展，确有可能达成一项有限协议。

塔利班视阿富汗政府为美方“傀儡”，拒绝与阿富汗政府直接对话。塔利班与美方这轮谈判开始以前，阿富汗总统阿什拉夫·加尼下令组建“和平部”，推动与塔利班直接对话。

塔利班在多哈设有政治办事处。去年10月以来，美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德在多哈与塔利班方面举行多轮谈判，上一次是在5月初。

【暂不“收手”】

多名阿富汗政府官员6月30日说，南部坎大哈省马鲁夫地区29日发生爆炸，多人死亡，死者包括阿富汗独立选举委员会一些雇员。

阿富汗独立选举委员会发言人阿齐兹·易卜拉希米说，塔利班29日晚用装载爆炸物的汽车袭击马鲁夫地区中心一处设施，8名正在作选民登记的选委会雇员丧生。

国防部发言人福阿德·阿曼说，那8人当时在当地警察总部内，塔利班在警察总部外引爆4辆装载爆炸物的汽车；除8名选举委员会人员外，至少还有4名安全人员死亡。

塔利班随后声称发动这次袭击。发言人卡里·优素福·艾哈迈迪说，袭击致死多名选委会雇员和57名安全人员，另外抓走11人、劫走5辆汽车和大批武器。

路透社以多名阿富汗政府官员为消息源报道，塔利班夸大死亡人数。

塔利班一直拒绝在联军完全撤离阿富汗以前停火。美联社报道，尽管与美方正在谈判，塔利班仍加强针对阿富汗安全部队的袭击，29日晚在法拉省首府法拉市一处警方安全警戒线附近发动袭击，至少4名安全人员死亡，4人受伤；同一天晚上袭击法拉省巴拉布洛克地区多处军事检查站，至少5人死亡、7人受伤。

阿富汗定于9月举行总统选举。塔利班抵制选举，主张组建过渡政府，遭到总统加尼和反对党领导人拒绝。（安晓萌）（新华社专特稿）

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