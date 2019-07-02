特朗普说希望美俄加强对话 对美俄贸易额不满意

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫6月30日说，总统弗拉基米尔·普京在二十国集团领导人大阪峰会会晤美国总统唐纳德·特朗普时，后者说希望加强美俄对话。

佩斯科夫告诉俄罗斯一台记者，普京“早就说过”希望俄美关系正常化，但这一呼吁先前没有获得美方回应；特朗普在本次会晤时说，他愿意“为（美俄）对话重新注入动力”。

按照佩斯科夫的说法，这是特朗普首次就两国关系正常化回应俄方呼吁，“普京和特朗普坚信，有必要保持最高级别接触”。

普京和特朗普去年7月16日在芬兰首都赫尔辛基首次正式会晤，6月28日在二十国集团领导人大阪峰会期间闭门会晤，时长大约1个半小时。佩斯科夫6月28日说，两人讨论的事务包括两国经济和贸易关系、裁军和刻赤海峡事件。

佩斯科夫6月30日披露，特朗普不满意美俄贸易额，当场责成财政部长史蒂文·姆努钦与俄方贸易官员后续磋商，克服美俄贸易障碍。

俄方和美方官员没有披露更多普京与特朗普会晤的细节。（郑昊宁）【新华社微特稿】

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)