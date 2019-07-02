世界气象组织：2015年—2019年是史上最热5年

世界气象组织(WMO)近日发表声明称，鉴于当前全球温室气体浓度仍在不断上升，导致气温升高和海洋酸化，2015年至2019年很有可能成为有气温记录以来的最热5年。

这份最新声明说，自有记录以来，刚刚过去的4年是最热的4年，且这种全球变暖趋势在2019年继续保持，目前没有减弱迹象——2019年前5个月的气温，已经是有记录以来同期气温的第三高。今年5月，南极海冰面积也是有记录以来的最小值，而北极海冰面积是有记录以来的第二小值。

世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯表示，在历史上，上一次出现如此高浓度的二氧化碳(CO2)已经是300万至500万年前的事，当时的气温比现在高出2℃—3℃，海平面比现在高出10米—20米。

之所以出现持续高温，是受全球温室气体浓度不断升高的影响。而CO2可以在空气和海洋中存在数百年之久，导致气温升高和海洋酸化。世界气象组织表示，目前欧洲正遭受热浪，许多地方白天和夜间气温都创下6月同期纪录。这一热浪属于今年早些时候在澳大利亚、印度、巴基斯坦及中东部分地区发生的极端高温事件的延续。预计今年夏天北半球会出现更多热浪。

极端高温事件每年都会导致上千人死亡，并经常引发类似野火肆虐等次级事件。据世界气象组织估计，2000年至2016年间，全球遭热浪侵袭的人数增加了1.26亿。而城市化让这一问题加剧，由此还造成了健康风险，包括中暑、脱水、心血管疾病等。

塔拉斯表示，人们越来越多地听到“气候紧急状态”这个词，这已经不只是一个气候问题。

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