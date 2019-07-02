点赞中国贡献 看好中国机遇

夏季达沃斯论坛主会场大连国际会议中心外景。

本报记者 邱海峰摄

7月1日至3日，第十三届夏季达沃斯论坛在中国大连举行，来自100多个国家的1900余名政、商、学、媒体界代表参会。

2019年是新中国成立70周年，也是中国与世界经济论坛合作40周年。本届年会上，中国话题毫无悬念地引发热议，与会嘉宾纷纷点赞中国为世界经济作出的贡献及其带来的发展机遇。

对世界经济贡献大

作为世界第二大经济体、最大发展中国家，中国经济发展及其影响备受关注。不少与会嘉宾认为，持续稳定的增长、不断提升的质量，是中国对世界经济作出的重要贡献。

全球知名居家养老机构护明德创新副总裁大卫·魏格尔特对本报记者说：“作为世界经济论坛的成员，我们见证了中国在促进全球交流合作中所起的重要作用，中国对世界经济的贡献让我印象深刻。”

魏格尔特的印象有着很直观的体现：从1979年到2017年，中国经济年均增长9.5%，明显高于世界同期2.9%的平均水平。2006年以来，中国对世界经济增长的贡献率连续多年达到约30%，稳居世界第一位，成为全球经济重要的“稳定器”和强劲的动力源。

摩根大通亚太区副主席李晶在7月1日举行的“中国经济前景展望”分论坛上表示，中国对全球经济贡献巨大，对世界经济的发展非常重要，因而全球投资者对于在华投资都非常积极。

希德·米斯拉是一家自动驾驶技术企业的首席执行官，他对本报记者说，中国正在从工业经济向知识经济转型，这不仅给像他们这样的企业带来了更多机会，同时也将给世界经济发展作出新贡献。

“中国的优势不仅在于目前所取得的发展成绩，还在于其对未来几十年的规划。我认为这是很了不起的，相信未来中国的进一步发展还将使全球更多国家、企业受益。”美国生物制药公司赛秀霖首席执行官麦克·莫拉迪在接受本报记者采访时说。

创新活力获得认可

世界经济长远发展的动力源自创新。中国对世界经济的贡献不仅在于经济增长，更在于其持续推进的技术创新。

“中国的生物科技革命”分论坛展示了这样一组数据：去年，美国30%的生物科技初创企业投资都来自中国的风投基金；美国监管机构首次批准了中国企业开发的一款新型治癌药物。同时，也提出了一个问题：中国崛起为生物科技强国将对全球生物技术行业产生何种影响？

对于这一话题，莫拉迪深有感触：“赛秀霖的第一轮融资是由一家中国投资集团牵头的。坦率地讲，如果没有中方的投资，我们企业很可能无法生存下去。”莫拉迪认为，中国正在打开高科技发展的大门。目前企业在中国寻找合适的合作伙伴，希望借助他们在精准化学方面的技术和团队，联合开发胰岛素产品，为病人提供更好、更有效的药品。

美国马克萨技术公司副总裁塔内尔·柯达纳斯对本报记者说：“马克萨是一家空间技术公司，我们的业务涉及卫星、数据分析服务等方面。这次来中国参加夏季达沃斯论坛，主要是想了解更多技术和创新方面的内容，了解中国是如何推动创新的。”

“中国不仅市场巨大，而且创新能力不断提升，对人才的吸引力也越来越强。我在哈佛上学的时候认识了一些中国朋友，他们中的很多人毕业后都回到中国创业。”米斯拉说。

在全球创新指数排行榜上，中国排名加快攀升，2018年升至第17位。

世界经济论坛精准医疗全球理事朱炜焰认为，在创新及创新孵化能力方面，中国已经取得了很大进步，多个领域在全球表现突出。“未来，随着法规、人才、监管等与全球进一步融合对接，中国还将担任更重要的角色。”朱炜焰对本报记者说。

期待进入中国市场

经济全球化是世界大势，不可逆转。在贸易保护主义的阴霾下，中国坚持扩大开放，与世界共享中国的发展机遇。

世界银行日前发布的研究报告显示，“一带一路”倡议全面实施可使3200万人摆脱中度贫困状态，使全球贸易增加6.2%，沿线经济体贸易增加9.7%，全球收入增加2.9%。

“近年来，我们积极响应‘一带一路’倡议，加快全球大宗商品产业布局，与全球客户一起在复杂多变的市场环境中共同成长、共赢发展。”雪松控股集团董事局主席张劲对本报记者说。

扩大对外开放，中国作出的承诺不断落地。近年来，中国持续缩减外商投资准入负面清单，6月30日又发布2019年版外资准入负面清单、自贸试验区外资准入负面清单及2019年版鼓励外商投资产业目录，进一步缩减清单、扩大鼓励外商投资范围。

魏格尔特表示，护明德几年前已进入中国市场，而且一直在努力深耕中国市场。“中国切实扩大开放，特别是放宽外资准入限制，对我们很重要，为我们进一步深入中国市场提供了帮助。”

米斯拉认为，中国扩大开放不仅为中国企业到海外开展业务提供了便利，也为更多国际企业进军中国市场提供了可能。“进入中国这样规模大、有潜力的市场，正是我们所希望的。”

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)