日媒报道称日方因历史问题拟对韩国“卡脖子”

日本媒体6月30日报道，日本政府打算限制向韩国出口重要高技术材料，原因是不满韩方要求日方企业赔偿第二次世界大战期间遭日方强征的韩国劳工。

《产经新闻》报道，日方打算限制日本企业向韩国出口含氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢。它们是智能手机、芯片等产业中的重要原材料。日本企业制造的氟聚酰亚胺和抗蚀剂分别占全球产量大约90%，氟化氢占大约70%，一旦对韩国施行出口限制，将冲击三星电子、LG电子等韩国主要电子产品企业。

报道说，就上述3种原料，日方打算从7月4日开始要求企业每次向韩方出口以前必须向政府申请许可，审批过程需要大约90天。

同时，日本将不再把韩国列为“白色国家”，意味着取消韩方进口日本产品所获优待。“白色国家”指日方从国家安全方面认定的友好国家，现有超过20个国家，包括美国和英国。

韩国法院去年以来相继作出裁决，要求3家日本企业就二战期间强征韩国劳工分别作出赔偿。日本政府则坚持认定，依据两国1965年签订的《日韩请求权协定》，这类索赔问题“已经解决”。上述赔偿争议成为两国近期关系恶化的主要因素之一。

在日本大阪举行的二十国集团领导人第十四次峰会期间，日本首相安倍晋三作为主办国领导人，会晤许多与会国家领导人，但“跳过”韩国总统文在寅，只与他作礼节性握手和寒暄。

多家日本媒体报道，安倍不见文在寅，显现日方对劳工赔偿事宜不满。《朝日新闻》报道，韩国是日本的重要邻国，安倍不会晤文在寅，显示两国关系难以打开局面。

峰会期间，日本外务大臣河野太郎与韩国外交部长官康京和短时间交谈，内容包括劳工赔偿，双方各自表达立场。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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