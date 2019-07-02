德国一架军用直升机坠毁一死一伤

新华社柏林7月1日电（记者任珂 张远）德国一架军用直升机1日在德国北部下萨克森州坠毁，造成一死一伤。这是一周来德国发生的第二起军机坠机事故。

据德国《图片报》报道，当天午后，这架军用直升机坠毁在下萨克森州的埃尔岑地区，距离州首府汉诺威约60公里。机上一名飞行员当场死亡，另一人伤势严重。事故原因尚不清楚。

报道援引当地一名官员的话说，飞机坠落在森林里，引发火灾，当地消防人员正在灭火。坠机地点附近区域已被封锁。目前尚未接到坠机导致地面人员伤亡的报告。

这是一周来德国发生的第二起军机坠机事故。6月24日，德国空军两架“台风”战机在德国北部空中相撞坠毁，两名飞行员跳伞，其中一人死亡。

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