美拟对40亿美元欧盟商品加征关税 波音空客补贴之争升级？

据外媒报道，7月1日，美国贸易代表办公室发布声明，建议对价值40亿美元的欧盟输美商品加征关税。
据报道，该清单包括奶酪、肉类、橄榄、意大利面、爱尔兰和苏格兰威士忌等等。
声明称，这一关税建议是由于“欧盟对大型民用飞机的补贴”。该办公室估计，欧盟对空客公司的补贴每年对美国造成约110亿美元的经济损失。
事实上，由于空客和波音之间的所谓补贴之争，美欧之间已经打了十几年的口水仗。今年4月17日，欧盟委员会官网公布了一份产品清单，将对价值200亿美元的美国进口产品征收关税，以报复美国未遵守停止向波音公司提供补贴的世贸组织裁定。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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