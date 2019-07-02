俄副外长：俄美领导人会晤就战略稳定问题达成重要共识

俄罗斯副外长里亚布科夫1日说，俄美领导人日前在日本大阪会晤时就战略稳定问题达成重要共识，此次会晤让人有理由乐观看待两国关系未来。

据“今日俄罗斯”国际通讯社报道，里亚布科夫在俄罗斯智库瓦尔代国际辩论俱乐部发表讲话时说，俄方有意在具体方向上推进俄美两国关系发展。俄方不希望与美方对抗，愿为俄美关系摆脱目前僵局做好自己分内的事。

里亚布科夫说，俄美领导人在大阪会晤时就战略稳定问题达成重要共识。俄方的目标是在近期就相关问题恢复专家级对话。俄方提议双方交换部分在押对方人员，并为对方驻本国使领馆创造更宽松的工作条件。俄方同时呼吁美方归还非法没收的俄外交房产。

里亚布科夫表示，俄美在成立贸易合作磋商机制方面也取得了一定进展。尽管存在美对俄制裁，但美国公司和企业家对俄市场的兴趣没有降低。

俄罗斯总统普京与美国总统特朗普6月28日在二十国集团大阪峰会期间举行了会晤，双方就战略稳定、双边经济合作和国际形势等问题进行了讨论。

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