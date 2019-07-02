伊朗外长说伊朗低浓度浓缩铀突破300公斤存量上限

伊朗外长扎里夫1日表示，伊朗低浓度浓缩铀存量已经突破300公斤。这一限度是伊朗核问题全面协议允许伊朗储存低浓度浓缩铀的上限。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，扎里夫当天在伊朗中部城市纳坦兹说：“根据我得到的消息，正如我们此前宣布的那样，伊朗已经突破300公斤（低浓度浓缩铀存量上限）。”

扎里夫说，伊朗已经启动第二阶段退出伊核协议的进程。他还指责欧洲国家没有采取足够措施保障伊朗根据伊核协议获得的利益。

扎里夫没有透露伊朗启动第二阶段退出伊核协议进程的具体信息。

5月8日，伊朗总统鲁哈尼宣布伊朗中止履行伊核协议部分条款，不再对外出售重水和浓缩铀。他表示，伊朗希望在60天内与伊核协议其他签字方就协议中伊方权益问题进行谈判，如果诉求得不到满足，伊方将不再限制铀浓缩活动的产品丰度。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布退出伊核协议，并逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。从今年5月2日起，美国不再给予部分国家和地区进口伊朗石油的制裁豁免，以全面禁止伊朗石油出口。5月3日，美国宣布将强化对伊朗核活动的限制。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)