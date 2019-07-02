坚决反对美台之间的官方往来（外交部发言人答记者问）

新华社北京7月1日电 （记者侯晓晨）外交部发言人耿爽1日在回应蔡英文7月将两次“过境”美国一事时说，中方一贯坚决反对美台之间的官方往来，已就有关问题向美方提出严正交涉。
当日例行记者会上，有记者问，据报道，蔡英文本月将两次“过境”美国并停留4天，可能是她在美停留时间最长的一次。中方是否已向美方提出交涉并要求美方不允许蔡“过境”？
耿爽说，中方一贯坚决反对美台之间的官方往来，这一立场是坚定的、明确的。“我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不允许蔡英文‘过境’，慎重妥善处理涉台问题，以免损害中美关系和台海和平稳定。中方已就有关问题向美方表达关切，提出严正交涉。”
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】