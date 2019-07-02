坚决反对美台之间的官方往来（外交部发言人答记者问）

新华社北京7月1日电 （记者侯晓晨）外交部发言人耿爽1日在回应蔡英文7月将两次“过境”美国一事时说，中方一贯坚决反对美台之间的官方往来，已就有关问题向美方提出严正交涉。

当日例行记者会上，有记者问，据报道，蔡英文本月将两次“过境”美国并停留4天，可能是她在美停留时间最长的一次。中方是否已向美方提出交涉并要求美方不允许蔡“过境”？

耿爽说，中方一贯坚决反对美台之间的官方往来，这一立场是坚定的、明确的。“我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不允许蔡英文‘过境’，慎重妥善处理涉台问题，以免损害中美关系和台海和平稳定。中方已就有关问题向美方表达关切，提出严正交涉。”

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