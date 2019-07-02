美俄《中导条约》真冻结了

据塔斯社报道，俄罗斯联邦委员会（议会上院）6月26日全票通过了关于俄暂停履行《中导条约》的法案。该文件规定，俄罗斯暂停履行《中导条约》。文件还确认，关于俄罗斯恢复履行条约的决定将由总统作出。法案从正式公布之日起生效。

相继退出

2019年2月，美国宣布暂停遵守《中导条约》并启动退约程序。据路透社报道，美国国务卿蓬佩奥表示，如果俄罗斯不恢复全面履行该条约，条约将在6个月后终止。普京随即表示采取对等回应，并于3月4日签署终止命令。6月26日，俄罗斯联邦委员会（议会上院）通过了暂停履行《中导条约》的法案。

“《中导条约》的全称为《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》。由苏联领导人米哈伊尔·戈尔巴乔夫和美国总统罗纳德·里根于1987年12月8日在华盛顿签署，并于1988年6月1日生效，是美国和苏联签署的一项重要军控条约。该条约禁止双方试验、生产和部署射程500至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹，并且已经生产并部署的导弹必需尽数销毁。”中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员沈骥如在接受本报采访时介绍，“美苏签署《中导条约》这一举动曾被认为是冷战高峰时期的降温之举。”

各有算盘

美国表示率先退出是因俄罗斯的违约行为。据路透社报道，美国指控俄罗斯9M729型导弹违反了《中导条约》。但俄罗斯称，该导弹的射程使其不受《中导条约》管辖，并指责美国在制造虚假借口，以便研制新型导弹。

“美国先提出暂停《中导条约》主要有三个原因”。沈骥如指出，第一，美国战略关注发生变化，不但关注欧洲，而且要关注中东及西太平洋地区，而《中导条约》束缚了美国研制中程导弹的权利，所以此举是为其发展中程导弹松绑。第二，美国想借此降低核武器的使用门槛，发展战术核武器，加强在地区事务中的战略威胁力量。第三，随着苏联解体，俄罗斯备受经济衰退的困扰，但是国防仍是国家建设的重中之重，其军事力量依然强大。因此，美国想要进一步加强对俄罗斯的核优势。

与美国相反，俄罗斯曾试图维护《中导条约》。据俄罗斯卫星通信社报道，联合国大会没有通过俄罗斯提交的有关支持维护《中导条约》的决议，其中有43个国家支持，另有包括美国、加拿大、乌克兰以及欧盟成员国在内的国家投出46个反对票，还有78个国家弃权。“此次俄罗斯通过暂停履行《中导条约》也是无奈之举。”沈骥如认为。

后果严重

在美国提出暂停履行《中导条约》后，德国《萨克森报》曾说：“这个日子将作为军控和裁军历史上黑暗的一天载入史册。”

据法新社6月26日报道，北约批准了一系列政治和军事措施，以加强对有争议的俄罗斯新导弹系统的防御。

“《中导条约》一直发挥着欧洲安全‘稳定器’的作用，一旦被终结，后果很严重，将引发一系列连锁反应。”沈骥如分析：首先欧洲的安全失去了保障，欧洲地区皆在俄罗斯中短程导弹的射程范围之内。因此欧洲国家将纷纷进行导弹研究，会导致新一轮军备竞赛。其次，严重损害全球核裁军进程。另外，防范核恐怖主义和核扩散的压力也不断增加。毋庸置疑，美俄掌握着世界上绝大多数的核武器，在全球核军控中发挥着举足轻重的作用。而如今两国相继退约，在核军控问题上难以达成共识，将导致全球核军控体系不稳定，对世界安全造成影响。

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