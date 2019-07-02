文化交流让中日民心相通

文化交流是民心相通的金钥匙。在中国国家主席习近平赴日本大阪出席二十国集团（G20）领导人第十四次峰会之际，中日人文交流掀起一股新高潮。文化相近，文缘相通，交流紧密，中日民众的心因此越贴越近。

“中国文化是日本的学习范本”

几名老者优雅地演示着日本茶道的各道仪式，其后墙上挂着的中国书法让这一幕更添古雅之意；两名年轻日本女子在两盏印有“褔”字的大红灯笼前，一人弹奏吟唱，一人翩翩起舞……走进G20大阪峰会新闻中心的关西传统文化展示区，迎面扑来的“日风”之中清晰可见中国文化的深刻印记。

“有朋自远方来，不亦乐乎！”见到本报记者，一身和服的饭井宗克脱口而出这句中国古语。学习日本茶道15年的他，是茶道里千家淡交会大阪西支部副支部长，对日本茶文化熟稔于心。“当年，日本僧人空海留学唐朝，将茶籽、制茶技艺和饮茶习惯带回日本。直到今天，以茶待客仍是中日两国茶文化的共通之处。”

日本关西推进协力协议会企画部部长居轩正史向本报记者介绍，不仅是茶道，在展示区展出的其他不少关西传统文化，都与中国文化有着千丝万缕的联系。“日本一直都将中国文化作为学习的范本。因为文化交流，我们有了更好的心灵沟通。”

而今，这股始于千年之前的中日文化交流活水依旧源源不断。“中国动漫日本行——从水墨中来”、“中国主题图书展销月”、“共建开放型世界经济国际论坛”、“友好之轮和美世界”朱鹮文化展……近日，多场中日人文交流活动陆续在大阪举行，民心相通、文化相知的氛围更加浓郁。

“这几天，我在大大小小的活动现场亲身感受到中日两国在文化、经济、学术、民间名等各领域的交流呈现前所未有的升温。”日本中日新报新闻社总编孙莉对本报记者说。

财团法人日本京都中国书画院理事长谢春林也向本报记者感慨，习近平主席此次赴日参加G20大阪峰会，给中日文化交流带来一缕春风。“我们期待以文化为媒介，将两国各层面合作推向一个新高度。”

更多日本青年因为中文爱上中国

走在大阪，无论是在机场、商店，还是G20大阪峰会的新闻中心，不时可以听到当地工作人员熟练地用中文向中国宾客打招呼。在日本，学习中文正成为一阵热潮。在这其中，日本青年的身影尤其活跃。

日前，习近平主席给在“熊猫杯”全日本青年征文大赛中获奖的日本青年中岛大地复信，希望中日两国青年加强交流互鉴、增进相互理解、发展长久友谊，为开创两国关系更加美好的明天作出积极贡献。

中岛大地在大学时学习中文，研究中国文学，并且经常参与日中交流活动。中国文化为他打开了一个新的世界。像中岛大地这样热爱中国文化的日本青年不在少数。据悉，自2014年创办以来，“熊猫杯”全日本青年征文大赛吸引日本全国47个都道府县2500余人次参加。

语言相通让中日之间的文化交流更加顺畅。对此，在日从事中文教育的华侨华人感触深刻。“如今，日本几乎所有的大学都开设了中文课程，学生选学中文非常普遍。”曾在日本东洋大学教授中文的华侨庄旭告诉记者，这意味着越来越多日本青年了解中国、喜欢中国，在学习和工作中加深了同中国人民的友谊。

“中日两国一衣带水。如习近平主席所说，两国友好的根基在民间。青年更被寄予厚望。”在日本大阪华侨总会会长赵知理看来，推动中日两国文化交流和民间往来是华侨华人义不容辞的责任。

日本神户中华同文学校校长张述洲深有同感：“习近平主席的这封回信激励我们更加坚定在日推行中文教育的信念。中日友好根在民间，中日未来望于青年。”

（本报大阪电）

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