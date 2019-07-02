解决国际贸易争端的中国智慧（热点辨析）

国际金融危机发生10年后，世界经济再次来到十字路口。中国着眼全世界人民的共同福祉，坚持以开放、协商、合作、共赢的理念解决国际贸易争端，维护多边贸易体制的公正性、权威性，为全球经济治理和构建开放型世界经济贡献了中国智慧。

开放是世界经济增长和国家繁荣发展的必由之路。随着商品、生产、资本、科技、服务的全球化，全球已经形成了一个“你中有我，我中有你”的开放的世界经济体系。世界经济发展史表明，在开放的世界经济体系中，只有以开放的理念和政策加强国际合作，应对贸易摩擦等风险挑战，才能促进世界经济增长和国家繁荣。相反，实行贸易保护主义不利于本国，也不利于世界，甚至会形成连锁反应，引发全球性经济萎缩。中国坚定不移扩大开放。在刚刚结束的二十国集团领导人第十四次峰会上，习近平主席提出进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境、全面实施平等待遇、大力推动经贸谈判五项重大举措，加快形成对外开放新局面。

协商是解决国际贸易争端的首要选择。国际经济贸易发展史表明，对话与协商是解决国际贸易争端的首要选择。中国一贯主张通过对话解决分歧。习近平主席在2016年二十国集团工商峰会开幕式上强调：“坚持多边主义，通过对话协商解决分歧和争端”“大家都好，世界才能更美好”。这指明了解决国际贸易争端的正道。中国始终认为信任是国际关系中最好的黏合剂，在对话协商中把互尊互信挺在前头，坚持求同存异、聚同化异，通过坦诚深入的对话沟通增进战略互信，加深相互理解和彼此认同。

合作是确保全球价值链上各国利益共享的最佳路径。全球价值链的形成和深度一体化，将不同国家、不同产业、不同企业融入同一产品生产中，产品的世界生产形成了风险共担、利益共享的共同体。全球价值链生产的复杂性，使得局部贸易争端很容易转化为波及广泛的利益冲突。进入全球价值链生产体系的利益相关者只有合作才能有效规避风险，实现利益共享。对于经贸分歧和摩擦，中国始终认为合作是唯一正确的选择，应当采取合作的方式加以解决，推动达成互利共赢的协议。

共赢是实现包容性贸易增长与世界共同繁荣的目标。在二十国集团领导人杭州峰会上，中国提出了包容性增长方案，以确保经济全球化成果最大化地惠及世界各个角落。在全球经济深度一体化进程中，各国经济发展战略、发展水平、体制机制的差异，是推动世界经济发展的动力，同时也为各国互学互鉴、开展深层次的国际合作提供了机遇。树立人类命运共同体理念，以互利共赢为目标妥善处理和管控好国际贸易争端，有利于实现包容性贸易增长和世界各国共同繁荣。

（作者为中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、财经战略研究院研究员）

《 人民日报 》（ 2019年07月02日 09 版）

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)