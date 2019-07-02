7月的海风扬起第十三届夏季达沃斯的大幕，贝壳外形的主会场与鹦鹉螺造型的植物雕塑交相辉映。

上午9点，大连国际会议中心内人流穿梭。“塑造中国未来金融业”分论坛会场气氛热烈。

“塑造中国未来金融业”作为世界经济论坛首次为辽宁开设的分论坛之一，议题的设计也充分融入了辽宁本土元素：面对当前世界经济不稳定因素增多以及中国资本市场的改革开放，大连商品交易所及中国金融衍生品市场的发展成为讨论热点。

大连商品交易所理事长李正强表示，经过30年探索与创新，中国期货市场走出了一条独具特色的发展之路，去年以来中国期货市场已经实现了从“单一封闭”向“多元开放”战略转型，大商所也已成为全球最大的农产品、塑料、煤炭、铁矿石期货市场，得到国际市场广泛关注。“在经济高质量发展的过程中，当企业获得足够的资金来源时，需要风险管理市场给实体企业在价格波动风险上提供管理工具和场所，期待未来大连商品交易所可以成为全球重要的定价和风险管理中心。”

“中国对外商投资的开放态度以及鼓励竞争的政策，对提高厂商的竞争力十分有利。”谈到中国的投资环境时，雷诺集团中国区主席福兰说，雷诺也选择在沈阳投资，与华晨金杯的合作，将利用轻型商用车领域的优势，打造全球领先的轻型商用车品牌。

第五次到大连参加年会的慈铭健康体检集团董事长胡波深切感受到了大连乃至整个辽宁的营商环境正在不断优化。“从审批时限的压缩到企业全生命周期服务，相关职能部门的工作越来越规范、透明和高效。夏季达沃斯年会构建了一个大连乃至辽宁与世界对话的平台，借助这个平台企业能够感知新理念、捕捉新趋势。未来，慈铭集团将在沈阳和大连建设高端国际医院，整合国际医疗资源服务中国公众。”

奥克控股集团股份公司董事局主席朱建民的一个上午十分忙碌，“中国经济前景展望”“高管领导职责的演变”和“化学品的可持续发展未来”三个论坛让他收获满满。“虽然全球经济下行和不确定因素增加的趋势是确定的，但我们对于中国经济前景的乐观情绪是确定的。作为化工企业我们要关注环境、关注社会责任。”

“作为非会员能够参加夏季达沃斯这种高品质年会，对于加快民营企业的成长、成熟特别有益。发达国家经济的中高端化走在我们前面，他们的建议和观点对我有很大的启发。年会期间，我还会与相关国家的企业家交流，寻找新的合作机遇。”朱建民说。

年会期间，辽宁省将推荐25家本地国企、民企与由国务院国资委、论坛方分别邀请的企业举行大型合作交流会，涉及辽宁省的大项目签约仪式也将是年会的一个亮点，预计将推动18个重点项目落地，其中外资项目投资总额6.8亿美元，内资项目投资总额216亿元。

《 人民日报 》（ 2019年07月02日 16 版）

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)