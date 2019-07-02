奥运寻求变革 申办程序改了

未来的奥运会可以由多个城市甚至国家（地区）联合举办，不一定非要提前7年确定举办地，新成立的委员会拥有推荐举办地的权力，最终候选举办地的投票或许只有一个选项……
日前在“奥林匹克之都”洛桑召开的国际奥委会第134次全会上，关于修改奥运会申办规程的若干建议获得通过。
在2024年和2028年两届奥运会举办城市产生的过程中，国际奥委会主席巴赫曾说，奥运申办程序“制造了太多失败者”。如今，申办流程更灵活，但也存在诸多不确定性，能否避免“太多失败者”，还有待观察。
过去几年来，不断出现奥运会申办城市中途退出等问题，国际奥委会也一直在努力让申办更灵活、更节俭、更可持续。2017年，国际奥委会历史上首次同时决定连续两届奥运会的举办城市，2024年和2028年奥运会花落巴黎和洛杉矶。刚结束的2026年冬奥会申办过程，无论是获胜的意大利还是失利的瑞典，申奥预算都比2018年和2022年冬奥会减少超过75%。
在充分的铺垫之后，国际奥委会日前宣布了申办程序的变化。其中最重要的内容包括：
第一，未来将分别组建“夏季奥运会举办地委员会”（10人）和“冬季奥运会举办地委员会”（8人），成员相对固定，以取代现在的“评估委员会”。“举办地委员会”与潜在的城市、地区、国家以及相关国家（地区）奥委会保持密切沟通、对话，帮他们分析奥运对当地发展的作用，同时负责向国际奥委会执委会推荐多个或者单个候选地。而想要得到该委员会的青睐，申办地必须得到政府和公众的坚定支持。
“举办地委员会”的权力可见一斑。该委员会将包括国际奥委会、运动员、国际单项体育联合会、国家（地区）奥委会、国际残奥会和各大洲的代表。
第二，未来的奥运会不一定非要提前7年确定举办地，国际奥委会执委会将为每一届奥运会申办时间制定专门的战略框架。其实，这种时间上的灵活，在洛杉矶提前11年获得2028年奥运会举办权就体现出来。
第三，未来的奥运会不再限定在一个城市举办，可以多个城市甚至国家（地区）联合举办。这种趋势也早已体现，特别是冬奥会。2022年北京冬奥会分布在3个赛区，而2026年冬奥会也将在意大利的米兰、科尔蒂纳丹佩佐两座城市，以及二者之间的一些小城市举办。
虽然这些变化还有许多不确定性，但当巴赫将这些修改建议提交大会集体表决时，在场委员全部举手表示同意。正如巴赫所说，奥林匹克运动必须跟上当今世界快速变化的步伐，灵活性是确保未来奥运会可持续发展的必要条件。
从历史来看，国际奥委会的数次改革都推进了奥林匹克运动的发展，如今的申办程序变化表明，奥林匹克运动正在寻求变革。结果如何，时间将给出答案。
《 人民日报 》（ 2019年07月02日 13 版）
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