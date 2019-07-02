“中国方案”为世界经济拨云去雾（环球热点）

G20大阪峰会新闻中心。

翁奇羽（人民视觉）

连日来，中国国家主席习近平6月28日在G20大阪峰会上关于世界经济形势和贸易问题的重要讲话引起国内外各界持续关注和热议。在接受本报记者采访时，多名中外学者、媒体界人士普遍认为，习近平主席的讲话尽显大国风范与大国担当，为世界经济和全球治理把准航向，注入强劲信心。

“每一条举措都让人高兴”

在6月28日的讲话中，习近平主席宣布，中国将在近期采取措施的基础上，进一步推出若干重大举措，加快形成对外开放新局面，具体包括进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境、全面实施平等待遇、大力推动经贸谈判。

“每一条举措都让人高兴地看到中国正变得越来越开放，也让外国投资者对于赴华投资更有信心。我相信，如果这些举措一一落实，欧盟会有更多投资流向中国。”德国《商报》总编辑斯文·阿菲普在G20大阪峰会国际新闻中心第一时间观看习近平主席讲话的直播后，与本报记者分享了自己的感受。

日本丽泽大学客座教授三潴正道多年来致力于翻译中国图书。6月23日，G20大阪峰会举行前夕，他翻译的《平易近人——习近平的语言力量》日文版在日本举行了新书发布会。谈及习近平主席的讲话，他表示，世界迎来了第四次工业革命，全球一体化是大前提，而中国的开放政策则为此提供了保障。“我们期待这些举措切实落地。”

“中国承诺建立开放的、以市场为导向的经济，这为全球经济增加了更多确定性和可预见性。”国际治理创新中心高级研究员保罗·布鲁斯坦说。

日本亚洲通讯社社长徐静波认为，在中美经贸摩擦引发各国担忧的背景下，习近平主席的一席话给了世界一颗定心丸。“习近平主席宣布的五大措施，向世界表明的不仅是中国进一步开放的决心，还有中国融入世界经济、遵循规则的态度。可以预计，五大举措的发布将让在华外资企业更加安心，也让更多外资企业对中国市场更有信心，期待分享新的中国政策红利。”

“五大举措与习近平主席近年来在博鳌亚洲论坛、中国国际进口博览会等场合宣布的进一步扩大开放的重要举措高度一致，体现了中国对外开放政策的稳定性，也展示了对中国经济持续稳中向好实现高质量发展的自信。”北京师范大学政府管理学院副教授王磊表示。

“‘中国方案’起到中流砥柱作用”

“过去，我们拥有一个各国可以相互协商的多边体系。但是现在，这个体系正处于崩溃的边缘。”在聆听完习近平主席的讲话后，保罗·布鲁斯坦认为，中国将在反对保护主义、推动全球经济复苏方面扮演重要角色。

日本NHK在线报道称，习近平主席在讲话中呼吁世界各国领导人在保护主义蔓延的背景下管控分歧，寻求共同点。报道指出，世界经济正面临更多的风险和不确定性，习近平主席的讲话为解决这一世界难题提出了“中国方案”。

“这份‘中国方案’不仅阐释了中国对世界经济与贸易现状的分析，还提出了维护世界贸易秩序的原则。在各国对世界经济前景日益担忧的当下，这一方案起到了中流砥柱的作用。”徐静波表示，中国对于多边主义的倡导和践行，有利于维护和发展开放型世界经济，并与志同道合的国家一起构建合作互惠的世界。

外界颇为关注的还有，在此次G20大阪峰会期间，习近平主席出席了金砖国家领导人会晤、中俄印领导人会晤，主持中非领导人会晤，就深化新兴市场国家和发展中国家合作、落实联合国2030年可持续发展议程等重大问题加强沟通协调。不少国际人士认为，这有助于进一步凝聚支持多边主义的共识和力量，推动国际合作。

“这一系列‘特色小多边’活动为多边主义增添了崭新内容，以务实合作锚定了多边主义应对前所未有重大挑战的基础。”王磊指出，中国维护多边主义、反对贸易保护主义，反映了世界上绝大多数经济体的真实心声和强烈愿望，因此在全球范围内获得极为广泛的认可和支持。

“中国和日本分别是全球第二、第三大经济体，作为自由贸易体制的受益者，两国有责任携手各国共同坚持这一体制，解决各大全球性问题。”日本大阪产业大学孔子学院中方院长康林表示。

“为G20机制可持续发展贡献力量”

“关键是要弘扬伙伴精神，本着相互尊重、相互信任态度，平等协商、求同存异、管控分歧、扩大共识。”讲话中，习近平主席呼吁二十国集团成员在关键时刻为世界经济和全球治理把准航向，为市场增强信心，给人民带来希望。

对此，国际社会普遍认为，本次峰会中一系列会晤与共识彰显出中国始终发挥负责任大国的建设性作用，中国在G20机制中展现的担当值得点赞。

“中国展现的姿态为今后各国更好地开展合作带来了希望。”三潴正道表示，中国在应对全球气候变化、推动“一带一路”建设等方面的努力有利于世界各国，赢得人心。“‘和而不同’的包容理念让中国为世界所信赖。”

在徐静波看来，虽然此次G20峰会不在中国举行，但是中国倡导维护多边主义、反对保护主义的呼声得到绝大多数与会国家与国际组织首脑的赞同，成为此次峰会的主旋律。“中国事实上在此次峰会上担负了舆论导向的重任。”

加拿大多伦多大学G20研究项目主任约翰·科顿关注G20峰会已10年有余，中国在G20平台发挥的作用正是他研究的重要课题之一。“中国为G20机制可持续发展贡献了重要力量，在完善全球经济治理方面发挥了关键作用。”他说。

王磊认为，在G20这一全球经济合作的主要论坛和国际经济治理的重要平台上，中国扮演着重要而多元的角色。“中国是新兴国家和发展中国家的最重要代表，是多边主义和基于规则的国际经济体系的坚定支持者，是全球经济治理体系建设性改革的积极推动者，是世界经济实现高质量发展的重要贡献者，是以务实举措推动建设开放型世界经济的引领者。”

（本报大阪电）

(责编：马昌、袁勃)