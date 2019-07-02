法国多举措规范轻型电动车行驶

近日，法国交通部长博尔纳正式宣布，从今年9月起，法国将禁止包括电动自行车、电动独轮车、电动滑板车在内的各种轻型电动车在人行道上行驶，违者将被处以135欧元（1欧元约合7.8元人民币）的罚款；任何人将电动滑板车随意停放在人行道上阻碍通行，将被罚款35欧元；如果骑行速度超过每小时25公里，将被处以1500欧元的重罚。

近年来，电动滑板车、电动平衡车等轻型电动车频现法国街头，因其小巧便捷广受青睐。根据法国轻型移动职业联合会的数据，2018年，法国共售卖了超过23万辆轻型电动车，比上年增加了129%。目前，法国居民购买的轻型电动车数量已超过了摩托车的销量。

法国很多地方政府也鼓励市民使用轻型电动车出行，以减少环境污染、缓解交通拥堵。例如，巴黎市政府对购买电动自行车的消费者给予售卖价格25%的补贴。巴黎市议会还制定计划，准备在2020年将市内自行车道的长度扩大一倍，并增加一万个自行车停车位，鼓励人们使用电动车出行。

然而，轻型电动车数量的迅速增长也带来了管理问题。许多轻型电动车在人行道上行驶并随意停放，影响了正常的公共交通秩序和道路环境；行人与轻型电动车发生擦碰，由此造成的交通事故数量直线上升。法国康复医学协会成员米歇尔·勒加尔表示：“因电动滑板车造成的事故数量在2018年增加了23%。由于没有必要的保护措施，伤到头部的骑乘者不在少数。我们需要建立一定的规则和秩序来减少这种风险。”

为兼顾轻型电动车的便捷与安全问题，法国政府颁布了不少规定。例如，消费者购买电动自行车最高持续额定功率不得超过250瓦，以供电量限制电动自行车行驶时的最高速度；轻型电动车必须安装前后灯、逆向反射装置、刹车制动器和喇叭等；骑乘者必须戴头盔；如果骑未经批准合格的轻型电动车上路，一旦出事故，保险公司不予理赔；售卖、制造、进口未经欧盟授权合格车辆者，最多将被处以1500欧元的罚款等。

今年4月以来，巴黎市政府工作人员开始拖走堵塞公共通道的共享电动滑板车，并按每辆车100欧元向运营商收取罚款。相关政府部门计划在年底前规划2500个轻型电动车专用停车位，以规范乱停乱放现象，还计划制定《良好驾驶行为规则》，对非机动车停车、管理等作出更加明确严格的规定。

博尔纳说：“我们希望随着一系列措施逐渐落实，轻型电动车能真正成为又环保又安全的交通方式。”

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2019年07月02日 18 版）

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