“草莓农场是我们的聚宝盆”(他山之石)

在拉特立尼达市的草莓农场内，一位果农展示刚刚包装好的草莓。

本报记者 赵益普摄

█拉特立尼达被称为菲律宾“草莓之都”。从上世纪80年代起，拉特立尼达就大规模发展草莓种植业，目前草莓农场占地约为全市面积的1/10。

█本格特省州立大学积极利用自身科研优势，向农民传授草莓种植技巧，让当地草莓可以卖出普通草莓两三倍的价钱。拉特立尼达还积极发展草莓加工产业，不仅帮助了本地农民增收，还吸引了周边地方的农民。

█每年3月是拉特立尼达的草莓节，全国甚至世界各国的游客都慕名前来。据统计，草莓农场每年的访客数量为30万—50万人，既给当地居民带来了更多的收益，又展示传播了拉特立尼达丰富的传统文化。

乘坐大巴从菲律宾首都马尼拉一路向北，5个多小时后，记者来到拉特立尼达市。走进农贸市场，刚上市的草莓又大又红。一颗入口，甘甜水润、唇齿留香。当地经销商介绍，这里的草莓，甚至菲律宾全国大部分的草莓，都产自市中心巨大的草莓农场。凭借得天独厚的气候和土壤等自然条件，以及当地政府的政策引导，拉特立尼达建立起了从草莓种植、加工生产到生态旅游的全产业链条。“草莓农场是我们的聚宝盆，”拉特立尼达市政府的工作人员奥兰多·巴克亚自豪地说。

“拉特立尼达拥有菲律宾最适宜草莓生长的气候和土壤”

拉特立尼达是菲律宾本格特省首府，地处三面环山的巨大谷地。这里光照充足、气候温和，火山岩的沉积形成了肥沃的土壤。巴克亚介绍：“草莓对光照、气温等条件极为敏感，拉特立尼达拥有菲律宾最适宜草莓生长的气候和土壤。这里是菲律宾的‘草莓之都’。”

上世纪80年代起，在当地政府的大力支持和引导下，拉特立尼达开始大规模发展草莓种植业。坐落于市中心的谷地均被开发成了草莓农场。目前，草莓农场占地面积近80公顷，约为全市面积的1/10。

拉特立尼达的农场土地均归本格特省州立大学所有。大学将土地分块承包给当地农民，从中收取租金或分红；农民负责种植草莓或制作草莓酱等农副产品，卖给当地的经销商。目前，拉特立尼达约有660位农民从事草莓种植业，草莓年产量达到1775吨。

草莓经销商艾德娜在当地工作已有20年。她告诉记者，每天傍晚，农民会将采摘的草莓送到店铺来。她和工人将草莓进一步包装，第二天一早发往拉特立尼达果蔬交易站，再运到全国各地。“每年7—10月是草莓收获淡季，每天能发出200公斤草莓。而在每年12月至次年3月的旺季，每天能发出500公斤草莓。”

本格特省州立大学积极利用自身科研优势，帮助农民引入新的草莓品种、传授种植技巧、解决技术问题。草莓种植农杰士瑞说，以前他们只会在地面上种草莓。大学科研人员推广了集约高效的立体栽培方法，将草莓种在离地面一米多高的高架栽培设施内，极大减少了病虫害，产量几乎翻了一番。

记者看到，草莓农场内目前至少有一半的地块已经开始使用立体栽培方法。当地的草莓经销商告诉记者，利用立体栽培技术种出来的草莓果实饱满，色泽鲜艳，在马尼拉的市场上可以卖出普通草莓两三倍的价钱。

如今，拉特立尼达的草莓已在全国积累了名气，一公斤草莓的价格大约可达到或超过300比索（约合人民币39元），而普通草莓的价格仅为150比索。

“草莓加工产品正逐步成为拉特立尼达的特色”

在推进草莓种植的同时，拉特立尼达还积极发展草莓加工产业，生产草莓酱、草莓酒、草莓蛋糕、草莓冰激凌等加工产品。“草莓加工产品正逐步成为拉特立尼达的特色。”拉特立尼达市旅游局官员瓦利德·奥尔西姆介绍。

在首都马尼拉，来自拉特立尼达的草莓酱甚至比草莓本身更受欢迎。许多马尼拉民众会自驾5—6个小时来到拉特立尼达，专门买一箱草莓酱，或在当地品尝草莓酒。

草莓酱经销商查亚纳说，她的草莓酱走薄利多销的路线，一瓶40毫升的草莓酱售价仅为20比索。低廉的价格和浓郁的口感让她经销的草莓酱十分受欢迎，远销全国各地。

拉特立尼达已经形成了完整且成熟的草莓产业链。一颗草莓从种植开始，到被制作成各种草莓加工产品，所有的环节都可以在拉特立尼达市草莓农场周边完成，充分发挥了农场的集群效应。

据拉特立尼达市政府统计，草莓加工产业可以为经销商、草莓酱制作工人等从业者带来每年超过一亿比索的收入，平均每人19万比索，几乎相当于马尼拉普通白领的年收入。

拉特立尼达草莓加工业的蓬勃发展吸引了周边许多地方的农民前来工作。缇娜·布鲁恩的家乡在拉特立尼达以北的巴勒村。10年前，她带着全部积蓄来到拉特立尼达。如今她的年收入几乎是当年在老家种田时的20倍。

“来拉特立尼达草莓农场摘草莓，是我们的金字招牌”

“来吧朋友，来到甜甜的草莓所生长的地方，来到我们一年一度的草莓节……”这是《拉特立尼达草莓节之歌》中的一段歌词。每年3月是拉特立尼达的草莓节，吸引了大量游客。“来拉特立尼达草莓农场摘草莓，是我们的金字招牌。”奥尔西姆说。

“菲律宾全国大多是热带气候，而草莓种植更偏好亚热带气候，因此许多菲律宾民众都没见过草莓的生长，甚至以为草莓是长在树上的。所以，草莓采摘对当地民众很有吸引力，是一个很大的市场。”奥尔西姆告诉记者。

草莓给拉特立尼达带来了知名度，草莓采摘成为当地最为热门的旅游项目。经过30多年的推广，全国甚至世界各国的游客都慕名前来。根据拉特立尼达市旅游局统计，草莓农场每年的访客数量为30万—50万人，人数每年都在稳步提升。

由于游客越来越多，草莓农场周边也逐渐形成了各式小集市，专门售卖草莓酱、草莓酒、草莓冰激凌等特产和草莓主题的手工艺品。这既给当地居民带来了更多的收益，又展示传播了拉特立尼达丰富的传统文化。

目前，拉特立尼达市政府专门组建了草莓节执行委员会，由市长亲自担任主席进行筹划，由旅游局承担推广工作。巴克亚说：“政府、大学和农民相互配合、密切分工，让菲律宾‘草莓之都’欣欣向荣。”

（本报菲律宾拉特立尼达电）

《 人民日报 》（ 2019年07月02日 18 版）

(责编：马昌、袁勃)