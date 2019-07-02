“现在，智能识别技术发展迅速。尤其是我们将其运用到食品卫生监管流程中，比如给畜类配备‘身份证’，记录其从出生到屠宰的所有环节，从而全程追溯，确保肉质安全。”中国食品土畜进出口商会副会长戎卫东介绍说。日前，首届中国—巴西食品土畜研讨会在巴西里约热内卢举行，中巴双方政府、商协会及企业代表齐聚一堂，共同探讨两国在食品土畜领域的合作机遇。

里约热内卢州农业厅厅长爱德华多·洛佩斯曾两次访华。他对中国的发展程度表示惊叹，对中国的农业科技更是感兴趣。“今年下半年我可能还要访问中国，主要想了解中国的农业新科技。”他告诉本报记者，“中国作为人口大国，解决了数亿人的温饱问题，确实很不容易。我想肯定遇到过不少科技难题，我想知道中国是如何解决的，希望用中国科技帮助巴西发展农业。”

科技和基础设施建设是研讨会上的热门话题。巴西是农产品生产和出口大国，大豆、蔗糖、牛肉、咖啡等产品出口量均排世界第一。2018年，巴西农产品出口额创下1016.9亿美元历史新高。不过基础设施和物流等条件不完善，已成为制约巴西农业进一步发展的瓶颈。

“我们在道路运输和货物仓储等方面存在不少问题。”巴西国家农业协会副会长埃利奥·席利马尔科对本报记者表示：“我们需要建造更多仓库，修建更多铁路。目前，已有一些中国公司积极参与到相关建设中。”

位于巴西东南部的米纳斯吉拉斯州盛产大豆、咖啡、蔗糖和水果等作物。“我们非常有兴趣为中国供应农产品，但我们需要先完善农业基础设施，才能满足中国的需求。”米纳斯吉拉斯州经济发展厅副厅长茹利亚诺·平托诚恳地说道。“发展高科技农业需要5G等技术，我们希望引进中国的高科技技术。”

进一步扩大中巴农业贸易是研讨会上的另一重要议题。近年来，中国一直是巴西最大的农产品出口目的地国，农牧业合作已经成为中巴全面战略伙伴关系的重要组成部分。2018年，中国进口巴西农产品总额达到约356亿美元，占巴西农产品出口近36%。同时，中国向巴出口农产品总额约达10亿美元，占巴西进口农产品的8.4%。

“前不久我带领巴西企业去中国参加展会，发现中国开放之门越开越大。”巴西出口与投资促进局农业总监伊戈尔·布兰多认为，巴中两国在农贸领域有很大商机。“中国的牛肉需求不断增加，巴西通过优化养殖方式、加工方法等，牛肉产量和质量在不断提高。双方在畜牧业领域互补性很强，合作空间潜力不可估量。”

巴西农牧业联合会国际关系顾问佩德罗·佩雷拉非常看好中国的奶制品和水果市场。“中国对奶制品和高品质水果的需求很大，巴西可以满足中国市场的需求。”佩雷拉认为巴西产品要想进入中国，需要加强电子商务，让中国消费者可以通过互联网接触到巴西产品。

中国驻巴西大使杨万明表示，今年是中巴建交45周年，也是巴西接任金砖国家轮值主席国。巴西是拉美最大的经济体，同中国合作基础坚实，潜力巨大，完全有理由成为共建“一带一路”倡议向拉美延伸的重要参与方。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2019年07月02日 18 版）

(责编：马昌、袁勃)