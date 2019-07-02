以色列空袭叙境内军事目标

本报大马士革7月1日电 （记者李潇）叙利亚军方1日发布声明表示，以色列战机当天凌晨对叙利亚境内多地发动了空袭。

当地时间1日凌晨，本报记者在大马士革听到巨大爆炸声，随后有大量消防和救护车辆赶赴爆炸地点，城市西南部不时有发射物升空。据叙利亚国家电视台报道，以色列战机从黎巴嫩领空向叙首都大马士革周边地区及叙中部霍姆斯省的一些军事目标发射导弹。据悉，袭击发生时，叙防空系统展开了拦截行动，击落了其中数枚导弹。

除军事目标外，此次袭击还造成了大马士革西南部一个村镇的数栋房屋受损，据当地医护人员表示，至少4人在袭击中死亡，另有20多人不同程度受伤。

《 人民日报 》（ 2019年07月02日 17 版）

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