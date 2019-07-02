意大利与欧盟财政矛盾难化解

6月30日，正在布鲁塞尔参加欧盟领导人特别峰会的意大利总理孔特说，意大利政府有信心避免欧盟对意开启财政纪律惩罚程序，他表示意大利政府正在开展税制改革以降低税负。日前，欧盟委员会认定意大利违反欧盟财政规则，未能控制好债务规模，正式建议对意大利启动惩罚机制。分析认为，由于面临刺激经济增长的巨大压力，意大利和欧盟围绕削减赤字和政府债务规模的矛盾短期内难以化解。

欧盟委员会主席容克日前警告称，意大利的公共财政问题仍然十分严重，“正冒着违反债务和赤字规则的巨大风险”。根据欧盟委员会不久前发布的报告，目前意大利公共债务高达2.3万亿欧元，相当于国内生产总值（GDP）的132.2%。预计今明两年意大利负债还将因为“滚雪球”效应不断增加，或超过国内生产总值的135%。欧盟方面表示，意大利不断增长的债务表明对其采取纪律惩罚程序是正当的。

若各成员国通过这一决定，欧委会将最快于7月初展开制裁程序。除面对占GDP的0.2%、约35亿欧元的罚款外，意大利可能遭受更多制裁。

针对欧盟方面的不断施压，意大利政府一度反应强硬。孔特表示，会尽一切可能避免欧盟对意大利启动程序，虽然2019年上半年经济表现不佳，但相信2019年意大利的整体财政状况会好于预期。意大利副总理萨尔维尼近日表示，绝不向欧盟屈服。

意大利的公共债务问题由来已久，目前其债务水平在欧盟中仅次于希腊，预计2019年意政府支出中的8%都将用于支付债务利息。根据欧盟财政规定，欧盟成员国需要将其赤字保持在GDP的3％以下，债务保持在GDP的60％以下，债务超过这一水平的国家需要以积极且富有成效的速度减少债务。

作为欧元区第三大经济体，意大利与欧盟先前就围绕2019年预算案展开多次交锋。根据之前意大利政府承诺的目标，2018年财政赤字的GDP占比应为1.6%，2019年将进一步降至0.8%。美联社报道称，欧盟眼见意大利政府在财政赤字问题上没有“刹车”，赤字今后数年可能继续飙涨，因此威胁启动惩罚机制。

萨尔维尼对欧盟威胁启动惩罚机制表达不满，他说，“欧盟规则的目标应该是降低失业率，而不是将赤字占GDP之比控制在3%以下”。这并非萨尔维尼第一次“顶撞”欧盟的财政规则。他此前还表示，欧盟限制各个成员国赤字及债务预算的规定应该予以废除，以便刺激经济增长。

欧盟此前发布的数据显示，今年第一季度意大利GDP环比增长仅为0.2%。容克曾对意大利发出警告，“我担心意大利经济继续倒退，我们希望意大利当局做出额外的努力维持经济增长。”

（本报罗马7月1日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月02日 17 版）

(责编：马昌、袁勃)