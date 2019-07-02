第二批中国援冈比亚医疗队结束援助任务

据新华社班珠尔6月30日电 （记者彭卓、邢建桥）第二批中国援冈比亚医疗队6月30日结束为期一年的援助任务，从冈比亚首都班珠尔启程回国。
据了解，医疗队在一年任务期内收治门诊病人3500人次，住院病人2451人次，手术467例次，抢救危重病人170人次，针灸1130人次。医疗队还先后5次开展巡诊义诊活动，帮扶10多个冈比亚家庭，300多人次从中获益。
为感谢医疗队为中冈医疗合作所作贡献，冈比亚总统巴罗亲自为队员们签发了荣誉证书。
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