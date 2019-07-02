南苏丹人道主义危机持续加剧

日前，南苏丹政府与联合国粮食及农业组织、联合国儿童基金会、世界粮食计划署联合发布的最新粮食安全报告称，南苏丹国内严重缺乏食物的人数达到历史最高水平。估计到7月底，南苏丹将有696万人陷入重度或更严重的粮食不安全状况，占到该国人口的61%，其中预计有2.1万人达到了联合国粮食安全综合阶段分类5个阶段中的最严重级别，属于可能面临“灾难性食物匮乏”的状况，另有约182万人将陷入粮食不安全的紧急阶段。在南苏丹各地区中，琼莱州、湖泊州、联合州和北加扎勒河州的情况尤为严重。

报告分析称，去年南苏丹粮食作物收成不佳是造成饥荒的主要原因。这不仅导致粮食库存达到历史新低，同时也催生了高粮价，加上安全局势堪忧带来的市场混乱、高昂的运输成本及货币贬值严重。南苏丹饥饿人口数量一直居高不下。今年的季节性降雨延迟令南苏丹粮食安全状况进一步恶化。另外，由于国内经济持续不稳定及前几年的暴力冲突，数百万人口流离失所，当地人的生活环境被严重破坏。

目前国际社会正在积极帮助南苏丹应对危机。联合国儿童基金会表示，随着南苏丹局势日趋稳定，接近目标援助人群的途径得到了改善。该基金会在今年前5个月治疗了10万余名患有严重营养不良症的儿童，其中90％以上的儿童正在康复。不过联合国儿童基金会同时警告，南苏丹仍有很多地区状况紧急，未来几个月有可能恶化。此外，中国政府也在南南合作援助基金框架下向世界粮食计划署提供资金支持，用于向含南苏丹在内的5个非洲粮食紧缺国家提供约1.5万吨的粮食援助。

联合国难民署表示，南苏丹有400多万人因冲突和暴力而逃离家园，其中约220万人逃到其他国家沦为难民，还有180万成为国内流离失所者。南苏丹于2011年独立，是世界上最年轻的国家之一，独立后内战不断，南苏丹政府在2018年9月与冲突各方签订了和平协议，但组建过渡政府的期限一再被推迟，政府一直未能完全解除各方武装以及安置、培训、整编各派武装等目标。发布粮食安全的三大联合国机构特别强调，必须有效执行和平协定并确保政治稳定，才能提供紧急人道主义援助并增加援助力度，以保护民众生计和提高全国农业生产力，从而拯救生命。

（本报约翰内斯堡7月1日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月02日 17 版）

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