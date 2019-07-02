中国海军军舰到访法国土伦军港

本报法国土伦7月1日电 （记者刘玲玲）中国海军第三十二批护航编队西安舰7月1日上午抵达法国南部土伦港，开始为期5天的军事交流。

中国驻法国大使馆、驻马赛领事馆工作人员，以及中资机构、华侨华人代表到码头迎接。据编队指挥员赵卫东介绍，西安舰访问期间，将开展官方拜会、联合演练等活动，中法两国海军官兵还将互相参观舰艇，举行篮球友谊赛，加深互信合作与交流。

中国驻法国大使馆临时代办余劲松说，西安舰到访对促进中法两军交流，促进中法全面战略伙伴关系及加强两国人民了解和友谊具有特殊意义。

中国海军第三十二批护航编队4月4日从浙江舟山出发，5月2日与第三十一批护航编队进行交接，开始为期4个月的护航任务，现已为百余艘中外船只提供了伴随护航和区域安全护航。

《 人民日报 》（ 2019年07月02日 17 版）

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