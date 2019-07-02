打造中乌务实合作新亮点

“去年，这里还是长满荒草的锰矿采空区。中国企业到来以后，这里建成了大型光伏电站。该电站至今已累计发电超过9000万千瓦时，堪称乌中‘一带一路’能源合作的样板工程。”在乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克州尼科波尔市附近的光伏电站项目工程现场，42岁的乌克兰土建工程师鲍里先科兴奋地对本报记者说。

2018年4月，中国机械设备工程股份有限公司（中设集团）与乌克兰最大的私营能源企业——顿巴斯燃料和能源公司签署尼科波尔200兆瓦光伏项目的商务合同。项目包括建设一座设计装机容量200兆瓦光伏电站及配套150千伏变电站和150千伏双回路输变电线路。从2018年8月27日打下第一根钢桩，到2019年2月4日第一台逆变器并网发电，建成尼科波尔光伏电站项目，中国建设者们只用了162天。

“中国企业创造了乌克兰光伏电站最快建设速度，在整个欧洲也是前所未有。”尼科波尔光伏电站站长索洛维伊向记者表示，顿巴斯燃料和能源公司目前在建的光伏电站项目核心设备均来自中国，这充分证明中国光伏设备在乌克兰市场已获得充分认可和高度信任。

“中国速度”的背后是建设者们的辛勤付出。据介绍，该电站项目实际投资额为2.16亿欧元，其中60%来自中国，所使用的75万块太阳能电池板、80部光伏换流器以及控制系统均为“中国制造”。尼科波尔项目中方工程师张元昊清楚地记得，首台逆变器并网发电那天正赶上中国农历新年，施工方、厂家、业主组成的“投运并网突击队”从早上6点就开始在寒风中忙碌，仔细检查线路、汇流箱、逆变器……从逆变器散热风扇启动到控制显示屏上出现功率曲线，所有参与的中乌员工才松了一口气，掌声也随之响起。

张元昊对记者表示：“我们争分夺秒，就是为了让光伏电站早日投产，造福当地百姓。”项目投产后，每年2.9亿千瓦时的绿色能源可满足14万个家庭的用电需求，并可减少30万吨二氧化碳排放，光伏电站不仅给当地带来清洁能源和新的就业机会，还优化了乌克兰电力系统布局，缓解了当地冶金、采矿、钢铁等大型企业的用电紧张状况。

令乌方业主和员工印象深刻的不仅是“中国速度”，还有中企对当地发展的责任担当。尼科波尔项目现场总工吴有华告诉记者，尼科波尔光伏项目在施工阶段为当地创造了2000多个工作岗位，很多乌方员工在建设中得到锻炼和提高。鲍里先科对记者说，加入中设集团的团队后受益良多，自己的专业也从工业与民用建筑拓展到光伏电气、工程管理、交付验收等新领域。

索洛维伊告诉记者，乌克兰可再生能源市场潜力巨大，到2020年，乌克兰可再生能源发电量占比将由目前的2%提升至11%。可再生能源领域合作将成为乌中“一带一路”务实合作中的新亮点。

（本报基辅电）

《 人民日报 》（ 2019年07月02日 17 版）

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