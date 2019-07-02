“加强影视合作，讲述更多阿中友好故事”(第一现场)

突尼斯观众在《美好生活》见面会现场自拍。

本报记者 周 輖摄

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6月30日，为期3天的第二十届阿拉伯广播电视节在突尼斯首都突尼斯市落下帷幕。阿拉伯广播电视节是阿拉伯国家广播电视领域最高级别的年度盛会，本届广播电视节期间，中国联合展台、电视剧观众见面会以及系列影视推广活动陆续亮相；在竞赛单元，来自中国的阿拉伯语参赛作品分别斩获多项大奖。中国影视节目的精彩亮相吸引了大量阿拉伯民众及媒体的目光，为推动中阿文化交流、拉近中阿民众间的距离作出了贡献。

舞台上，两名年轻的突尼斯女孩扮演起中国婚介所里的大妈，说着不太流利的京腔，有模有样地模仿着刚刚在银幕上播放的情景，聊起大龄婚嫁的话题，引得观众们发出阵阵笑声，连站在后排忙着拍摄的当地摄影师都笑得合不拢嘴。6月28日下午，中国电视剧《美好生活》观众见面会在突尼斯文化城举行。主题片段欣赏、人物关系竞猜、有奖问答、情景模仿……到场的突尼斯电视剧迷们热情参与各项环节，现场一片欢声笑语。

“一部电视剧让我下决心学习中文”

阿拉伯语配音版《美好生活》不久前在突尼斯国家电视台一台黄金档开播，从见面会的情况不难看出，很短时间内，这部中国电视剧已经在当地聚集了不少人气。“电视剧的故事情节很吸引人，以前我对中国没有太多了解，但这部电视剧让我看到了中国普通人的人生百态。我发现，中国人的生活与我们有差异但也有很多相似之处，这样的感觉非常奇妙。”参与见面会的阿什娃格是医学专业大一的学生，她对本报记者表示，观看了《美好生活》这部电视剧以后，自己对中国产生了强烈的兴趣。“一部电视剧让我下决心学习中文。”阿什娃格说，她还在网上找到很多中国热播电视剧的信息，希望通过学习中文，最终能够看懂中文原版电视剧。

为配合此次广播电视节及系列推广活动，中国国际电视总公司联合中国国际电视台阿拉伯语频道共同推动阿拉伯国家媒体进行“中国影视节目联合展播”，除《美好生活》外，黎巴嫩、苏丹、埃及等国家的电视频道亦将排播阿语配音版电视剧《李小龙传奇》、纪录片《一带一路》《丝路，我们的故事》《燃·青年》等作品。此外，“中国电视周”6月29日上午在突尼斯国家电视台正式启动，在一周的时间里，还有多部中国影视节目将在突尼斯国家电视台播放。

“如同打开一扇了解中国的窗口”

连日来，在阿拉伯广播电视节的展示区，由四家中国参展单位组成的中文联合展台对1200小时的影视节目进行集中推介，前来商谈合作事宜的参会代表络绎不绝。参展单位还举办影视节目推介会，对选送的节目进行了阿语包装，通过“主持人介绍+片花展播”的形式，向百余名与会代表推介了电视剧、纪录片和动画片等多种类别的作品。

利比亚国家电视台国际合作与新闻部主任穆罕默德·侯赛因在展台前进行了详细的咨询。他对本报记者表示，中国影视作品的亮相为阿拉伯广播电视节带来不少新鲜感，“说实话，之前我对中国的印象还停留在多年前的功夫电影，想不到这次展台推介的节目展示了这么多样的现代化中国，我们希望能够同中国媒体开展更多的合作，关注中国的最新发展。”

中国国际电视台阿拉伯语频道参会代表欧小兰对本报记者表示，过去阿拉伯国家的观众更多关注中国功夫、中医等中国的传统文化符号，而最近几年，由于对中国文化和背景已经有了一定程度的了解，他们开始对中国现代经济、科技和社会发展“很感兴趣”，“阿拉伯国家的观众们很想了解中国的城市发展得怎么样了，为什么能够取得这么大的成就，这些都是他们关心的话题。”

阿拉伯国家广播联盟秘书长阿卜杜勒·拉希姆·苏莱曼对本报记者表示，“中国影视节目在突尼斯和阿拉伯国家进行推介与播放，对阿拉伯国家民众而言，如同打开一扇了解中国的窗口，这将进一步促进阿中文化交流，乐见双方在广播电视领域开展更多的合作”。

“进一步加强阿中人文交流与合作”

6月30日晚，阿拉伯广播电视节举办闭幕式暨颁奖典礼，中国国际广播电台阿拉伯语广播《中国和巴勒斯坦》获得“广播节目片花竞赛单元一等奖”，中国国际电视台阿拉伯语频道《2018CGTN阿拉伯语大赛》《寻梦阿勒泰》分别获得“综艺晚会单元一等奖”和“纪录片单元二等奖”。当主持人宣布获奖单位来自中国时，现场爆发出热烈掌声。阿卜杜勒·拉希姆·苏莱曼表示，中国获奖作品实至名归。他说，“我此前就曾观看过一些中国影视作品的片段，这些节目的选材丰富，故事情节吸引人，制作水准也相当精良。”

中国国际广播电台阿拉伯语部参会代表万泽群对本报记者表示，中国作品在阿拉伯广电盛会上获奖，一方面表明这些作品在内容与制作水准上受到了阿拉伯同行肯定，同时也反映出阿拉伯世界这些年来越来越关注中国声音，渴望了解真实的中国。“未来，我们希望能够整合内部已有的资源，同时加强与阿拉伯国家媒体的合作，制作出更多优秀的作品，让更多阿拉伯国家的听众与观众了解中国的方方面面。”

突尼斯国家电视台台长达赫什表示，“共建‘一带一路’为促进中国和沿线国家的经济发展起到了极大促进作用，在‘一带一路’框架下，我们应当加强影视合作，讲述更多阿中友好故事，并进一步加强阿中人文交流与合作”。

事实上，中国广播影视媒体一直在探索与“一带一路”沿线各国的合作模式。本次广播电视节上受到关注的纪录片《永恒的友谊》，正是中国国际电视台阿拉伯语频道与阿曼国家电视台、德国DeMax公司三方共同摄制完成。该纪录片从历史、经济、文化三个维度记录中阿之间的深厚情谊，展示“一带一路”框架下中阿和平共处、合作共赢、交流互鉴的友好故事。目前该纪录片在社交媒体的播放量已经突破100万次。

《永恒的友谊》德国制片人兼导演弗里德里希·克鲁兹表示，中国与世界多国特别是阿拉伯和非洲国家一直保持友好关系，以纪录片的形式讲述中国推进与阿拉伯世界和非洲各国间友好合作的故事将是一件非常有意义的事。“期待在未来能够同中国朋友们继续联合阿拉伯国家的媒体机构，打造受全球阿语观众欢迎的精品纪录片。”

（本报突尼斯7月1日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月02日 17 版）

(责编：马昌、袁勃)