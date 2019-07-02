中国红十字援外医疗队在蒙古国开展人道救助行动

本报乌兰巴托7月1日电 （记者霍文）中国红十字援外医疗队日前开始在蒙古国铁路医院对当地先天性心脏病患儿进行筛查，标志着“天使之旅——‘一带一路’大病患儿人道救助计划”新一期项目正式启动。

当天上午，来自蒙古国首都乌兰巴托市和其他多个省市的家长带着患儿前来接受筛查，其中包括一名来自1000多公里外科布多省的家长，带着年龄不满1周岁的孩子接受筛查。

应蒙古国的请求，由中国红十字基金会“丝路博爱基金”资助的“天使之旅——‘一带一路’大病患儿人道救助计划”新一期项目计划救助100名蒙古国先天性心脏病患儿，符合手术指征的患儿将分别赴中国江苏省和内蒙古自治区接受手术。

据悉，2017年至2018年，“天使之旅——‘一带一路’大病患儿人道救助计划”共救助了100名蒙古国先心病患儿。

目前，中国红十字基金会“丝路博爱基金”的人道主义项目已涉及“一带一路”沿线23个国家和地区，包括资助开展中巴急救走廊项目、“一带一路”大病患儿人道救助计划阿富汗行动、海外博爱家园项目、“一带一路”人道救助计划叙利亚、伊拉克行动等。

《 人民日报 》（ 2019年07月02日 03 版）

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