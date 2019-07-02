吉布提总统盖莱会见辜胜阻

新华社吉布提市7月1日电 （记者王守宝）7月1日，吉布提总统盖莱在吉布提市会见由全国政协副主席辜胜阻率领的全国政协代表团。

辜胜阻向盖莱转达了习近平主席的亲切问候和良好祝愿。他说，今年是两国建交40周年。40年来，不论国际风云如何变幻，中吉关系始终健康稳定发展，成为相互信赖、合作共赢的好朋友、好伙伴、好兄弟。近三年，习近平主席与总统阁下三度会晤，将两国关系提升为战略伙伴。中方愿与吉方加强“一带一路”合作，推动构建中吉命运共同体。

盖莱请辜胜阻转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。他对40年来吉中关系顺利发展感到满意和自豪，表示将继续致力于推动两国关系不断向纵深发展。

辜胜阻还分别与吉布提国民议会议长胡迈德、总理卡米勒举行了会谈会见。

《 人民日报 》（ 2019年07月02日 03 版）

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