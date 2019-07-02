“用自己的眼睛去发现中国”

近日，首批参加2019年“汉语桥—中学生夏令营”的比利时中学生启程前往中国。这些学生来自比利时荷语区和法语区9所中学。在为期两周的行程中，他们将访问北京和河南，并与当地中学生开展联谊活动，体验中国传统文化等。第二批中学生将于7月3日启程。

中国驻比利时大使馆日前举办开放日活动，为这些即将赴华参加夏令营的比利时中学生举办行前培训。“在大家即将启程之前，我们特意举办开放日活动，让大家提前感受中国文化的氛围。”中国驻比利时大使曹忠明在致辞中表示，欢迎比利时民众到中国走走看看，近距离感受中国、了解中国。“我相信，同学们此次中国之行，将会发现一个崭新的中国，一个充满活力的中国。”

在开放日活动现场，来自比利时孔子学院的老师们展示了茶艺、书法、剪纸、中国结和纸盘画制作等，并通过观看文化短片、现场绘画演示、汉服表演和古筝演奏等了解中国和中国文化。比利时登德尔蒙德市奥斯卡·罗梅罗中学学生伊伦·范登伯格对记者说，“报名参加夏令营以来，我天天都盼着早点去中国，我的心早已飞到了中国。中国那么大，我想去看看”。范登伯格现在每天都在练习如何使用筷子，并尽力学习一些汉语日常用语。

范登伯格的父母专门陪她前来参加开放日活动。“女儿此次去中国，不仅代表她自己，也代表我们全家人。我们非常喜欢中国文化，期待有时间一家人一起去中国看看。”范登伯格的父母对记者表示，中国发展很快，充满活力，特别适合有梦想的年轻人创业，“我们希望女儿将来能去中国发展”。

来自圣格特鲁德中学的高三学生罗森·范登德里斯彻在接受记者采访时表示，自己的朋友参加了去年的“汉语桥—中学生夏令营”，“看了他在中国拍的照片，我便下定决心要报名参加今年的夏令营。中国的发展变化超出了我们的想象，要想真正了解中国，最好的办法就是用自己的眼睛去发现中国”。

“汉语桥—中学生夏令营”是由国家汉办/孔子学院总部每年暑期举办的面向海外在读中学生的中国语言文化体验项目，旨在增进中外青少年学生交流，加深各国中学生对中国语言文化的了解和体验，激发学习汉语的热情。

（本报布鲁塞尔7月1日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月02日 03 版）

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