当地时间6月30日晚，“相约千年—魅力丝路文化行”文艺演出在西班牙马德里美术中心举行，来自西班牙政治、文化、商业等各界知名人士和中国文化爱好者齐聚一堂，现场感受中国传统文化艺术的魅力。

这场演出是由中国国务院新闻办公室、中国驻西班牙大使馆及中国驻巴塞罗那总领事馆共同主办的“相约千年—魅力丝路文化行”活动的一部分。在6月28日巴塞罗那举行的活动开幕式上，中宣部副部长孙志军致辞说，中西两国间的交流源远流长，两国关系已成为不同历史文化背景、不同发展水平、不同社会制度国家之间友好合作的典范。孙志军表示，习近平主席去年对西班牙进行国事访问，双方达成重要共识。此次“相约千年—魅力丝路文化行”活动，是落实两国元首关于加强人文交流共识的积极举措。

在马德里活动现场，中国驻西班牙大使馆公使衔参赞姚飞在致辞中表示，近年来，越来越多的西班牙人对中国文化产生浓厚兴趣。此次演出以丝绸之路为主题，向观众展现东西方文明的交融互鉴和中华传统文化的独特魅力，有助于增进西班牙各界朋友对中国的了解。

西班牙中央政府驻加泰罗尼亚自治区副代表萨瓦特表示，作为亚欧大陆四大古文明之一，发源于黄河流域的中华文明，因其生生不息而被视为人类历史上最重要的文明之一。中国政府提出的“一带一路”倡议促进了贸易往来和中欧间的互联互通，推动了多边主义和自由贸易的发展。西班牙政府将秉持开放思维，巩固西中友好关系，抵制任何形式的保护主义倾向，拒绝逆历史潮流而行。

在文艺演出中，艺术家们通过歌曲、舞蹈、器乐以及声、光、电等艺术形式展现了中国传统文化的底蕴和魅力，并以张骞出使西域、玄奘取经、马可·波罗到访中国、郑和下西洋等重要历史事件作为脉络，勾勒出一幅与丝绸之路紧密相关的历史画卷。

当地观众塞尔希奥在观看演出后对本报记者说：“演出传统和现代元素交织，传递跨越时空的友好情谊。”

“相约千年—魅力丝路文化行”活动于6月28日至7月1日在巴塞罗那和马德里两地举行。其间还通过放映纪录片《第三极》和《天山脚下》，向人们展示中国青藏高原和新疆地区的自然与人文之美、当地百姓的日常生活以及多民族和谐共处的情景。

（本报马德里7月1日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月02日 03 版）

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