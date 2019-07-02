重诺守信 顺应大势（国际论坛）

中美两国元首大阪会晤达成重要共识，向国际社会和全球市场发出积极和正面信号。中美双方在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商的前景，更是备受瞩目。

遗憾的是，就在元首会晤之后，美国白宫国家经济委员会主任库德洛成为第一个出来重弹老调调的美国高官。6月30日他接受媒体采访时，无论是解读重启经贸磋商前景，声称特朗普总统允许华为公司购买美国产品并不意味着“大赦”，还是重新纠缠所谓“知识产权盗窃、强迫技术转让、网络盗窃”等问题，他所释放的信息都与两国元首大阪会晤达成的共识不相符。无独有偶，美国国会里那几个鹰派政客这几天很起劲，公然叫嚣以遏制华为公司作为其“所拥有的少数有效杠杆之一”，迫使中国让步——他们以一种“不正义”去制造另一种“不正义”的图谋，昭然若揭。

凡是符合中美两国和两国人民共同利益的积极和正面信号，美国一些人就极力反对，这是中美经贸摩擦发生以来经常出现的情况。虽然“小丑式表演”最多只能代表几股支流，但还是给两国关系增添了复杂性。

中美经贸合作的本质是互利双赢，双方的分歧终归要通过平等对话磋商找到双方都接受的解决办法。这一切，都需要诚意和行动来兑现。在大阪，特朗普总统表达了要妥善处理双方在经贸等领域分歧的态度，宣布美方将不对中国出口产品加征新的关税，还说美国企业可以将“没有严重国家安全疑虑”的设备卖给华为公司。现在国际社会都在期待实际行动的到来，而美国一些人“往回找”的做法无论出于什么动机，都是令人失望的。他们应该多想想自己身上的责任，做推动中美关系向好发展的行动派，才能真正不负国家利益、各方期待。

出言不苟，一诺千金。中国人一贯是讲道理、重道德、尊大义的，对兜兜转转打“小算盘”的行为嗤之以鼻。重启经贸磋商，要准确理解“合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好”，在事关中美关系发展的根本性问题上，必须顺应历史发展的客观规律。

站在人民一边，站在正义一边，才能让中美关系发展符合中美两国人民乃至世界各国人民的利益。人心是杆秤，中美两国人民都有能力识破那些企图逆势而动者的损人害己本质，必然坚决共同声讨之。最近，约80名美国亚洲问题专家计划联名向美国总统和美国国会致公开信，也说明了这一点。据媒体报道，公开信指出美方的许多行为正在加剧美中关系螺旋式下滑，美国视中国为敌人，甚至试图将中国与全球经济“脱钩”的行为损害美国的国际形象和声誉，损害所有国家的经济利益。事实上，美国各界发出的类似公开信比比皆是，反对单边主义、贸易保护主义的态度越来越鲜明，维护同中国互利合作的心愿越来越迫切。

推动中美关系克服困难、向好发展，依然需要付出相当艰辛的努力。中美经贸磋商如何重启、如何推进，还有待双方经贸团队就具体问题进行讨论。但可以明确的是，双方必须切实遵循中美两国元首确定的原则和方向，夯实平等和相互尊重这个重要基础，尤其不能因眼前涌起的几个回头浪误判潮流。

诚者，天之道；思诚者，人之道。中美关系向好发展的契机弥足珍贵，重启经贸磋商的好势头需要加倍珍惜。人们期待重诺守信、顺应大势的行动和正能量。

《 人民日报 》（ 2019年07月02日 03 版）

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