三本新书在马来西亚发布 让马中双边文化互动更密切

人民网讯 近日，中国社会科学文献出版社、马来西亚国家语文出版局和马来西亚汉文化中心举行了合作项目对接仪式，包括“中国丝路书香重点翻译工程”新书推介礼、签署谅解备忘录及新译本翻译稿移交仪式三个部分。

马来西亚国家语文出版局董事主席拿督哈达博士、社会科学文献出版社社长谢寿光及马来西亚汉文化中心主席拿督吴恒灿主持上述仪式。出席本次仪式的嘉宾包括马来西亚工艺大学出版社代表尤斯曼、南方大学学院代表拿督郑有文及国家语文局副总监拿督峇迪拉，马来西亚当地媒体等近百人。

吴恒灿在致辞时说，本次完成的三部译著均得到中国的“丝路书香重点翻译工程”的资助，分别是《一带一路与周边战略》《中国梦与中国道路》及《海上丝绸之路与中国-东盟互联互通研讨》的马文版，这些书的出版将让更多马来西亚更了解中国。

他提到，社会科学文献出版社在吉隆坡与马来西亚汉文化中心举行新书推介发布会，正逢三个历史机遇背景：2019年马中建交45周年纪念；马来西亚教育部国家语文局成立63周年纪念； 联合国教科文组织今年宣布吉隆坡被选为2020年世界书城。

他说，马来西亚汉文化中心和社会科学文献出版社这次签署的谅解备忘录，主要是为了开启另外3本新书的翻译，即《高速铁路与经济社会发展新格局》《冷战与新中国外交的缘起》及《中国-东盟互联互通研究》。今后，双方将加大合作力度，让马中双边文化、社会和经济学术观察，有更密切的互动。

谢寿光说，这次合作是一个新的里程碑，让马来西亚有机会直接接触到有关中国改革开放后的发展专著，特别是联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱宣布将马来西亚首都吉隆坡命名为2020“世界图书之都”。借助这个契机，中马双方可协力把这三本书列为推荐书目，相信届时它们将成为焦点图书。

去年，社会科学文献出版社与马来西亚国际语文出版局、马来西亚汉文化中心共同成立了“马来西亚中国主题图书编辑部”，今年，三方共同出版了三本马文版的中国学术译著，今后他希望有更多有关中国近代发展的著作，有机会被翻译成马来文出版，以加强中马彼此的了解。

哈达提到，期待通过双方合作的努力，促进不同的族群互相认识，而不是互相对比。国家语文局非常希望能够和社会科学文献出版社一起合作，由马来西亚和中国的学者共同写出马来西亚发展蓝皮书。在这个迅速发展的时代里，希望大家都能够成为人文及和平的使者，向国家的未来前进。

他最后表示，希望马来西亚汉文化中心在接下来的日子里，能够继续和国家语文局合作，促进更多的知识交换，让马来西亚人民了解中国的同时，也把马来文著作翻译成中文，并介绍到中国市场去。

随后，三方举办了中国“丝路书香重点翻译工程”新书推介礼。马来西亚汉文化中心董事经理吴明倪和社会科学文献出版社国际分社社长李延玲签署了谅解备忘录。马来西亚汉文化中心主席拿督吴恒灿正式把《解读中国经济新常态》马来文翻译稿件移交给马来西亚国家语文出版局。

(责编：马靓辉(实习生)、常红)