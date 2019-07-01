先行速度创造“先行奇迹”演绎 “先行画卷”

承载着38万灵寿人民的重托，演绎着石家庄市文化旅游发展产业的大梦。6月27-28日，以 “大美灵寿、康养福地”为主题的第四届石家庄市旅游产业发展大会在灵寿县文化中心成功举办。来自亚太旅游联合会、韩国江原道、旅游局等境内外嘉宾出席开幕式。

灵寿县综合文化中心项目由中建交通承建，含千人剧场、智慧城市指挥中心、会议中心及博物馆等，总建筑面积约33800㎡。

经过9个月的昼夜攻坚，项目提前完工并提前交付使用，先行速度创造了“先行奇迹”。此地标性的“精品工程”，充分展现了中建交通“诚信、创新、超越、共赢”的企业精神。

一线施工人员脸晒脱了皮，嘴唇皲裂出了血，但为了旅发大会能够如期举行，没有一个人叫苦说累。

项目负责人李明，是一名留着蓝色血液的老中建人，早年在阿尔及利亚建设过大型项目，为祖国赚来过大把大把的外汇。和他共事过的人对他的评价是：“细致而讲究的人，全身从上到下没有一个褶，将品质保障演绎到极致。”他每天要和项目现场责任工程师一起，在现场一站就是10多个小时，全身常常满是灰土和汗水。听说要讲述他的故事，李总满脸严肃，“项目是团队干的，光靠我一个人怎么能行？”

这个项目团队，真的是一群可爱的人，是他们“用过年不放假，全力保障石家庄市旅发大会主会场建设”的无私奉献，在保安全、保质量、保进度的攻坚大干热潮中，演绎了完美的“先行画卷”。铸造了地标性的精品工程，拓展了幸福空间。

中建交通集团总经理、党委副书记程先勇表示，项目履约的成效与企业成败息息相关。集团将充分发挥我们企业党组织的作用，发挥党员先锋模范带头作用，发挥联系群众的优势，用思想武装一线，用行动寻求共识，用责任谋求发展，以高质量党建引领集团高质量发展，为中国建筑迈向世界一流做出新的贡献。（张永光、陈迅）

(责编：马靓辉(实习生)、常红)