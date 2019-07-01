朝鲜《劳动新闻》刊文祝贺中国共产党建党98周年

新华社平壤7月1日电（记者程大雨 江亚平）朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》1日刊文，强调中国共产党成立的巨大历史意义，介绍中国在中国共产党领导下取得的巨大发展成就，“向迎来中国共产党成立98周年的中国人民致以由衷的祝贺”。
文章说，中国共产党的成立是给中国革命发展带来划时代转变的“重大事件”。在中国共产党的领导下，中国在政治、经济、文化等社会生活的各个领域实现了重大发展和变革，国家面貌焕然一新。中国的科技不断进步，综合国力提升至世界先进水平，在国际舞台上的发言权和影响力不断增强。
文章说，“中国人民在共产党的领导下冲破难关和挑战，在建设新时代中国特色社会主义的斗争中取得成果，朝鲜人民对此像朝鲜自己的事情一样感到高兴”。
文章还高度评价朝中两国友好关系。文章说，世代传承和发展朝中友好关系是朝鲜党和政府的坚定决心与意志。“传统的朝中友谊正按照新时代要求，愈发充满生机与活力并不断发展”。朝鲜党和政府将为进一步强化朝中友谊的纽带而积极努力。
当天，朝鲜中央电视台还播放了中国影片《建党伟业》。
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