喀布尔发生汽车炸弹袭击致1人死亡、105人受伤

人民网伊斯兰堡7月1日电（记者丁雪真）喀布尔消息：据当地媒体报道，阿富汗首都喀布尔1日上午发生汽车炸弹袭击，已造成1人死亡、105人受伤。

阿富汗内政部发言人纳斯拉特·拉希米当天上午对媒体表示，袭击者先是引爆了一辆卡车，紧接着数名武装分子开始对附近的阿富汗国防部物流和工程中心发起进攻。袭击发生后，阿富汗安全部队赶往现场并封锁了该区域，随后与武装分子展开交火。当地时间下午4时35分左右，拉希米表示，5名袭击者全部被阿富汗安全部队击毙，清场行动仍在进行中。

阿富汗塔利班组织随后发表声明宣布本次袭击事件负责。塔利班发言人扎比胡拉·穆贾希德称，袭击目标为阿富汗国防部设施。

阿富汗帕杰瓦克通讯社援引阿富汗公共卫生部发言人瓦西德拉·马亚尔的发言称，当天发生在喀布尔市中心的爆炸事件目前已造成至少1人死亡、105人受伤，伤者包括26名儿童和5名妇女。

另据阿富汗帕杰瓦克通讯社报道，阿富汗总统发言人赛迪克·赛迪齐表示，阿富汗总统加尼强烈谴责这起恐怖袭击事件，和平是阿富汗人民和政府的基本优先事项，然而袭击事件表明塔利班毫不在意和平。阿富汗首席执行官阿卜杜拉在社交网络上发文称，“塔利班今天在喀布尔足球联合会附近发动的恐怖袭击表明了该组织固有的犯罪性质。阿富汗政府不会被这种暴行所吓倒，将继续追查并严惩暴徒。”

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