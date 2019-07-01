“文化产业与旅游发展及推广”展览暨研讨会在越南举行

中越嘉宾为展览剪彩。刘刚 摄

人民网河内7月1日电（记者 刘刚）“文化产业与旅游发展及推广”展览暨研讨会7月1日下午在越南首都河内开幕。中国文化和旅游部副部长李群、中国驻越大使熊波，越南文化体育与旅游部副部长郑氏水以及两国文化旅游部门、行业代表等100余人出席。

展览展出了由广西5家博物馆研发的200多件(套)文创产品，分为历史文化、民族文化、山水文化及城市文化4个专题。在随后举行的研讨会上，来自广西的5位专家和越方3位专家围绕文化与旅游融合等议题深入交流。

中国文化和旅游部副部长李群在展览开幕式上致辞时表示，中越两国地缘相近、文脉相通，人文交往历史悠久。近年来，中越文化和旅游合作持续深化，两国文化主管部门连续27年累计签署12份合作执行计划。中国连续10多年保持越南最大客源国地位，2018年中越双向旅游交流规模超过1000万人次。两国在文化产业、艺术教育、文化遗产、旅游等各个领域开展了全方位的交流与合作，不断为两国全面战略合作伙伴关系发展注入新动力。

越南文化体育与旅游部副部长郑氏水在致辞时积极评价此次活动的意义，表示活动将为巩固两国传统友谊、促进人民相互了解作出贡献。

河内中国文化中心主任陈运发在接受记者采访时表示，包括广西在内的中国各地，在文创产业的探索与开发方面积累了丰富经验。文化是文创产品的灵魂，希望通过与越南同行的深入交流，助力五彩斑斓的越南文化以文创产品的形式传播得更广，为越南经济社会发展做出贡献。

据介绍，此次展览和研讨会是中国文化和旅游部海外中国文化中心“中国旅游文化周”全球联动活动框架内的活动。此次活动由中国文化和旅游部、中国驻越南大使馆、越南文化体育与旅游部主办，由河内中国文化中心、广西壮族自治区文化和旅游厅、越南国家图书馆承办。其中，展览将持续至7月5日。

(责编：徐祥丽、杨牧)