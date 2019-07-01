“留学广西”国际教育展在阿拉木图举行

人民网努尔苏丹7月1日电（记者周翰博）6月25日，“留学广西”国际教育展在哈萨克斯坦南部城市阿拉木图拉开帷幕。24所广西高校组团参展。

广西教育代表团团长李仰智在开幕式致辞中介绍，自2004年以来，广西教育厅已在东南亚多个国家举办了20余场“留学广西”教育展。该展会已成为广西国际教育的一个品牌。此次将教育展拓展到中亚，是希望进一步扩大与“一带一路”沿线国家的教育合作，为倡议蓬勃发展培养更多人才。

中国驻阿拉木图总领事馆科技教育领事米桂雄表示，中哈两国在教育领域的合作越来越广泛，哈萨克斯坦学习中文的学生逐年增多，中国多所大学也开设哈萨克语研究中心，两国互派留学生数量逐年增多。希望双方积极开展教育领域合作，进一步增加两国人民友谊。

阿拉木图市教育局信息分析中心主任塔季亚娜对广西壮族自治区教育厅到阿拉木图举办教育展表示欢迎，期待今后两国在教育领域有更多务实合作和广泛联系。

开幕式后嘉宾对各高校展位进行了巡展，详细了解了专业设置、院校特点等情况。教育展吸引了众多当地学生和家长。据不完全统计，已有10多名学生在展会现场与参展高校达成留学意向。

在哈访问期间，广西壮族自治区教育展代表团专程到中国驻阿拉木图总领事馆拜访。代表团还访问了阿拉木图管理大学、KIMEP大学、哈萨克斯坦国立民族大学孔子学院等高校和机构。广西大学、北部湾大学等6所高校与阿拉木图管理大学、阿拉木图KIMEP大学签署了校际合作备忘录。

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