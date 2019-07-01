外交部：朝美韩领导人板门店会晤是建设性的 

人民网北京7月1日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。记者会实录如下：

问：昨天下午，朝美韩三国领导人在朝韩非军事区进行了首次会面。中方对此有何评价？是否为促成有关会晤发挥了作用？对下步形势有何看法？

答：昨天下午，金正恩委员长同特朗普总统共同跨越了南北军事分界线，在板门店举行会晤，朝、美、韩领导人进行了友好会面，值得欢迎。有关会晤是建设性的，取得了积极成果，特别是朝美双方商定近期重启工作层磋商具有重要意义。中方对此表示支持。

中方一贯坚持实现半岛无核化，维护半岛和平稳定，坚持对话解决问题。日前习近平主席成功访朝，为半岛问题政治解决进程注入新动力。朝、美、韩此次互动，符合各方共同利益以及国际社会普遍期待。当前形势下，希望有关各方抓住机遇，相向而行，积极探索解决彼此关切的有效办法，推动半岛无核化和政治解决进程取得新的进展。

问：上周六，习近平主席与特朗普总统成功会晤。双方同意重启经贸磋商，你可否提供更多情况？比如磋商何时重启？美方代表团近期是否会来京？或者是否会有中方代表团赴美？

答：正如你所说，中美两国元首在大阪成功举行会晤。在会晤中，两国元首同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

至于你提到的具体问题，建议你向主管部门询问。

问：据报道，前美国务院代理助卿董云裳、前美驻华大使芮效俭等约80名美国亚洲问题专家计划联名向特朗普总统和美国会致公开信。据媒体获悉的公开信草稿称，美方的许多行动正加剧美中关系螺旋式下滑。美国视中国为敌人并试图将中国与全球经济脱钩的行为损害美国际形象和声誉，损害所有国家的经济利益。中方对此有何评论？

答：我们看到了有关报道。从媒体提到的公开信草稿来看，其中包含了一些理性的观点和声音，我们对此表示肯定。

习近平主席同特朗普总统刚刚在G20大阪峰会期间成功举行会晤。两国元首会晤达成的最重要共识是：同意继续推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。双方宣布将在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商。这些重要共识为下一阶段中美关系的发展指明了方向，在中美两国及国际社会均引起了积极的反响。这再次说明，发展好中美关系是两国的民心所向，也是国际社会的普遍期待。

正如习近平主席总结中美建交40年来的经验启示所指出的，中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好，两国利益高度交融、合作领域广阔，应避免落入所谓的冲突对抗的陷阱，实现相互促进、共同发展。

我们相信，只要双方按照两国元首确定的原则和方向，在互惠互利的基础上拓展合作，在相互尊重的基础上管控分歧，妥善解决两国关系现有及可能出现的各种问题，就能够推动中美关系行稳致远，更好造福两国和世界人民。

问：特朗普总统发推特表示，中美经贸磋商重回正轨，华为可从美国公司进口不对美国家安全构成威胁的零部件，并承诺不会进一步加征新的关税。中方在会晤中作出了什么承诺？

答：此次中美两国元首会晤，就事关中美关系发展的根本性问题交换了意见。我刚才已经说过了，两国元首达成的最重要共识，就是双方同意继续推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。这符合两国利益，也是国际社会的普遍期待。

至于双方同意重启经贸磋商，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税，这也符合双方利益。打贸易战、加征关税损人害己，根本解决不了问题。中方已经多次强调，美方对此也心知肚明。

问：据报道，蔡英文本月将两次“过境”美国并停留4天，可能是她在美停留时间最长的一次。中方是否已向美方提出交涉并要求美方不允许蔡“过境”？

答：中方一贯坚决反对美台之间的官方往来，这一立场是坚定的、明确的。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不允许蔡英文“过境”，慎重妥善处理涉台问题，以免损害中美关系和台海和平稳定。中方已就有关问题向美方表达关切，提出严正交涉。

问：一个关于中美经贸磋商的问题。是否有双方推进磋商的时间表？尤其是此前中国外交部表示，双方要重启磋商，必须要体现出善意和诚意。中方认为美方现在是否展示了诚意？

答：我刚才说过了，中美双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。这里有一个很重要的基础，就是要平等和相互尊重。

至于如何重启，包括重启以后的具体安排，我刚才也说了，两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

问：据报道，美朝将开始就无核化问题进行协商。中方将如何推动实现朝鲜半岛无核化？

答：中方在半岛问题上的立场，我刚才说得很清楚。中方始终坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话解决问题。我们这“三个坚持”的立场，可以说是众所周知的。中方的态度非常坚定，也非常明确。无论是朝方、美方还是其他有关各方，对此都是非常了解的。

在新的形势下，中方愿与有关各方加强沟通协调，推进半岛无核化和政治解决进程不断向前迈进，并取得新的进展。

问：据报道，英国外交大臣亨特发表声明称，最近香港发生的社会活动对英方重申维持《中英联合声明》的承诺尤其重要，并强调《中英联合声明》仍然有效并具有法律约束力。中方对此有何回应？

答：我们已多次就这一问题表明立场。这里我可以再强调一下，《中英联合声明》解决了历史遗留的香港问题，随着香港回归祖国以及过渡期工作的结束，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的权利和义务已全部履行完毕。1997年7月1日，中国恢复对香港行使主权，中国政府依照宪法和基本法对香港实行管治。英方对香港不存在所谓“责任”。香港事务纯属中国内政，任何外国无权干预。

这里我还想指出，一段时间以来，英方频频对香港事务指手画脚、横加干涉，我们对此表示强烈不满和坚决反对。我们奉劝英方摆正位置，停止以任何方式干预香港事务，多做有利于香港繁荣稳定的事情，而不是相反。

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