日本限制对韩出口 韩国拟诉诸世贸组织

人民网首尔7月1日电（夏雪） 据韩联社1日消息，韩国产业通商资源部长官成允模当天表示，韩国将就日本限制对韩出口采取应对措施，包括诉诸世贸组织。

成允模表示，当天上午有关部门召开部长级会议，就当前情况和应对措施进行了讨论，政府将根据国际法和国内法，采取包括诉诸世贸组织在内的应对措施。

他指出，限制出口不仅违背世贸组织基本原则，也违反《二十国集团领导人大阪峰会宣言》强调的各方致力于实现自由、公平、非歧视性、透明、可预见、稳定的贸易和投资环境并保持市场开放的精神。

据悉，日本经济产业省1日修改对韩出口管理规定，自4日起，对韩国限制出口“氟聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”3种半导体材料。这些都是制作电视、智能手机部件的材料。日方解释称，采取这一措施是因为（两国）互信关系明显受损。但韩国媒体认为，日本此举是针对韩国最高法院强征劳工案判决的反制措施。

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