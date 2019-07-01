人民网蒙古国7月1日电 （记者 霍文）“蒙古国作为‘一带一路’倡议的积极支持者和参与者，为包括中国银行在内的各国金融机构提供了商机。中国银行（中行）乌兰巴托代表处成立于2013年，次年启动了蒙古子行筹设事宜，并具备随时营业的条件。中行蒙古子行一旦落地蒙古国，必将为中国‘一带一路’倡议与蒙古国‘发展之路’实施战略对接提供金融保障，助力中蒙俄经济走廊建设。”在蒙古国工作多年的中行乌兰巴托代表处首席代表代兴军在接受采访时说。

针对中行在蒙古设立子行将产生的积极影响时，代兴军说，一是为蒙古国基础设施建设、资源开发等项目提供金融支持。二是为蒙古国市场注入更多外汇资金，增加外汇储备，提振投资者信心，稳定图格里克汇率。三是畅通人民币资金融通渠道，为双边贸易提供便利化。四是优化蒙古国债务结构，规避汇率风险，维护金融安全。

代兴军表示，一旦中行获得营业牌照，将积极参与矿产、能源、基础设施等大项目建设，支持蒙古国长远发展；积极参与棚户区改造项目，改善当地低收入家庭居住条件，治理乌兰巴托冬季空气污染；积极探讨蒙古国8%住房按揭贷款项目资金解决方案，让更多乌兰巴托市民获得低利率贷款。同时，中行可凭借全球化优势获取低成本资金，向蒙古国市场提供有竞争力的外汇贷款，为该国企业提供更大发展空间。

“作为一家享誉世界的国际性银行，中行将严格遵守蒙方在银行业务范围、不良资产处置、财务税收等方面的监管要求，坚持依法合规经营。”代兴军强调说，“中行将采取差异化经营的策略，主要为大型项目提供金融支持，不涉足中小企业和个人业务，不从事图格里克存贷款业务，同时将加强与当地同业全方位合作。”

谈到中资金融机构在促进中蒙经贸发展和人文交流的作用时，代兴军说，过去几年中行会同工行、国开行等在蒙中资金融机构，在强化金融服务方面不断探索，如成立“蒙古经济金融研究中心”，定期向公众发布关于蒙古国经济金融等研究成果；创办“中银大讲堂”，邀请当地政府官员及专业人员为中蒙企业宣讲政策，释疑解惑；联合在蒙中资企业设立“蒙古国‘一带一路’大型企业俱乐部”，促进在蒙中资企业合作共赢；借助中行总行的中小企业跨境平台品牌优势，积极打造“线上+线下”相结合的跨境撮合服务模式，帮助中蒙企业开展跨境撮合对接等。

此外，中行乌兰巴托代表处积极与系统内兄弟机构、蒙古国本地金融同业开展业务联动，解决蒙古国企业的融资需求。为积极履行企业社会责任，中行牵头中资企业成立“中蒙社会发展暨文化教育基金会”，六年来募集资金100多万美元，资助4500多名蒙古国学生及家庭。该基金会已成为活跃在当地社会一支重要的公益力量，夯实了中蒙民间交流的基础，为中蒙人文交流增添了新的内涵。

代兴军最后说：“近年来，蒙古国作为全球重要新兴市场之一，呈现出了令人瞩目的经济增长势头。我们相信，通过不断深化与本地同业及国际金融同业的合作，未来中行必将为蒙古国经济发展、社会进步和民生改善作出积极贡献。期待中蒙金融领域合作迈上新台阶。”

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