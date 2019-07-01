新西兰商家7月起禁用塑料袋

新华社惠灵顿7月1日电（记者郭磊 陈正安）根据2018年通过的新西兰塑料袋管理规定，自7月1日起，新西兰商家进入禁塑时代，商家不再提供厚度在70微米以下的一次性塑料袋。

根据新西兰塑料袋管理规定，今后，除超市的水果和蔬菜货架可保留指定规格的塑料袋外，超市的结算出口、零售店和市场均不再提供一次性塑料袋。厚度在70微米以上、能够反复使用的可降解塑料袋可以使用，在超市有售，但价格较贵。

新西兰环保部助理部长萨奇表示，全面禁塑是保护环境、保护海洋的必要一步。“禁止一次性塑料袋只是解决新西兰环境问题的一小步，我们还需要进一步在可再生能源、再生材料等方面加大努力，最终走向可持续发展的循环经济模式。”

新西兰环保部发言人表示，禁塑不会一步到位，但随着环保意识进步和各方面加强引导，相信人们会越来越主动“弃塑”。

此前新西兰政府曾给予商家半年过渡期，当地很多大型连锁超市已经提早实施禁塑。记者看到，新西兰全面禁塑当天，绝大多数居民都已习惯自备购物袋前往市场购物。超市还将大量废弃的包装纸盒纸箱放在出口处供顾客选用。

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