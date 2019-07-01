日本专家：日中领导人会见将推动两国关系向前发展

新华社东京7月1日电（记者沈红辉 杨汀）中日领导人日前在日本大阪举行会见，就推动两国关系进一步改善发展达成十点共识。日本专家学者在接受新华社记者采访时表示，十点共识为今后的日中关系明确了方向，将推动双边关系向前发展。

日本明治大学特任教授纐缬厚说，日中领导人达成十点共识，彰显了两国推动双边关系进一步发展的决心，也是两国领导人和民众为双边关系发展所做努力的结晶。他表示，期待两国关系进一步改善发展，构筑更加紧密的相互依存关系，并助力世界发展。中国提出的“一带一路”倡议是促进共同发展的构想，日本应该积极参与。

日本爱知县立大学副教授铃木隆表示，期待两国开创符合新时代要求的日中关系，开拓更多新的合作领域。他认为，日中可以在应对人口老龄化问题方面深化合作，分享技术创新、机制创新方面的成果。

前日本驻上海总领事、东京大学教授小原雅博说，当前，日中关系重回正常轨道，并正朝双方所确立的大方向稳定发展。两国领导人达成的十点共识令人赞赏，期待双方将之落实为具体行动。日中应争取在各领域、特别是第三方市场的合作方面不断取得具体成果，推动两国关系更上一层楼。

日本山梨学院大学教授熊达云说，在当前世界经济形势面临诸多不稳定因素的情况下，日中在维护全球化和自由贸易体系方面具有相同的诉求和目标。日中携手同行，不仅可以为两国人民带来实实在在的利益，更可以为亚洲经济乃至世界经济发展发挥压舱石作用，值得期待。

日本名古屋大学校长松尾清一说，当今世界面临环境污染、贫困、地区争端等各种问题，日本和中国各有所长，双方携起手来，各自发挥长处，就可以为世界做出贡献。日本和中国都是世界大国，构建旨在应对全球性挑战的合作关系将对世界产生积极影响。

日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之说，在世界局势不稳定要素增加的背景下，日中两国领导人一致同意在经济、文化交流等领域开展紧密合作，具有重大意义，期待今后日中关系取得更大进展。

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