新华社北京7月1日电 综述：立己达人 共谋发展——国际社会点赞中国共产党完善全球治理理念

新华社记者

己立立人，己达达人，共谋发展，兼济天下。

在中国共产党成立98周年之际，一些外国政党代表、专家学者表示，中国共产党领导下的中国，积极参与全球事务，致力于维护多边主义和完善全球治理，“中国方案”“中国智慧”在国际社会赢得广泛共鸣和支持。

中国智慧启迪世界

菲律宾雅典耀大学中国问题研究专家卢西奥·皮特洛表示，近年来中国在国际与地区组织等多边场合发挥不可或缺的积极作用，为促进全球治理的科学化、公正化贡献了“中国智慧”。在错综复杂的国际局势下，中国坚持多边主义的外交理念不动摇，与包括菲律宾等东南亚国家在内的广大发展中国家不断深化合作、加强经贸人文等方面往来，体现出大国风范和气度。

摩洛哥真实性与现代党前总书记奥马里表示，中国共产党领导下的中国，在联合国等国际组织中扮演了重要角色，为维护世界的和平与稳定发挥了积极作用。作为联合国安理会常任理事国，中国在维护多边主义方面贡献了东方智慧。

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯认为，中国共产党的全球治理理念从很多方面看都是成功的。中国在全球治理和世界经济中扮演的重要角色再次证明，世界上存在多种发展模式，发展需要考虑到各国文化和习俗的多元性。中国在经济、社会、文化、科学以及全球治理领域都为合作共赢注入了新内涵。

泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼·扎禄颂巴说，在二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织等组织和机制中，中国发挥着重要作用。中国是推动世界和平稳定的重要力量。

土耳其－中国商业促进友好协会会长阿德南·阿克弗拉特说，全球化是当今世界格局的鲜明特征，中国秉持共商共建共享的全球治理观，为新兴经济体提供公平的发展机会，促进各国在多边合作机制下实现互利共赢。

“一带一路”联通各国

俄罗斯国家杜马（议会下院）国际关系委员会第一副主席、俄罗斯共产党中央委员会副主席德米特里·诺维科夫说，“一带一路”建设正通过“五通”使沿线国家间建立更加紧密的联系，给亿万民众的生活带来积极影响，这将给国际关系体系注入正能量。

卢西奥·皮特洛说，中国提出的“一带一路”倡议顺应时代发展和要求，推动了全方位的对外开放，完善了全球经济治理理念，将促进全球的互联互通、贸易便利化和人文交流。

巴拿马经济学家、《“一带一路”与巴拿马》一书作者塔彼罗认为，共建“一带一路”倡议可以说是21世纪人类最大的工程。这个倡议让我们将战争丢在一边，让世界一起向前看为解决全球性的问题而共同努力。

意大利专家、《新时代的中国》一书作者弗朗切斯科·马林焦说，在今年赴华参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，他清楚地感受到中国希望建立一个永久的对话平台，让个人和机构参与进来，最终使国际社会更为平衡。中国将推动互联互通和经济一体化，捍卫世界和平与全球稳定。

肯尼亚内罗毕大学国际经济学者盖里雄·伊基亚拉说，中国提出的“一带一路”倡议正在创建连接亚洲、非洲、欧洲和世界其他地区的贸易路线，中国已成为多边主义和全球化的重要倡导者和支持者。

英国共产党总书记罗伯特·格里菲思表示，中国的外交政策基于合作。以“一带一路”为例，中国打算利用其经济增长和发展，与其他国家合作促进其经济和社会发展。对所有参与者而言，这是一个双赢的局面。随着“一带一路”倡议更加深入展开，更多人将从中受益。中国政策之所以能在海外收获让人耳目一新的成绩，是基于真正的互惠互利。

命运共同体造福全球

诺维科夫说，构建人类命运共同体是当代最重要和最有发展前景的思想之一，它包含了对全球发展重要趋势的分析成果，日益受到海外广大民众理解支持。人类命运共同体旨在使地球成为人类共同家园，并倡导各方携手努力保护这个家园。

意大利洛伦佐·梅迪奇国际关系研究所专家法比奥·马西莫·帕伦蒂说，建立新型国际关系、构建人类命运共同体，是中国最具创新性的建议，其目标是真正实现人人享有繁荣与和平。

南非大学塔博·姆贝基非洲领导力研究所资深研究员保罗·滕贝说，中国倡导的构建人类命运共同体体现了中国的发展智慧，也是中国希冀的未来人类发展蓝图。这一理念显示，中国认同所有文明平等，没有任何文明凌驾于其他文明之上，而所有文明都应该齐心协力，共同发展。（参与记者：秦彦洋、施春、孙晓玲、杨臻、杨舟、刘品然、刘晨、陈斌杰、荆晶、李洁、苏津、杨柯、郑昕、栾海、倪瑞捷、关建武、陈威华、赵焱）

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