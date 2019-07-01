日本九州等地出现强降雨

新华社东京7月1日电（记者郭丹）据日本媒体报道，受活跃的梅雨前锋影响，日本九州南部的鹿儿岛县、宫崎县、熊本县等地连日来出现强降雨。截至1日上午，日本气象厅已向居住在上述地区的121万人发出大雨紧急避难预警。

据日本气象厅观测，截至1日上午，鹿儿岛县萨摩川内市以及宫崎县虾野市等地的降雨量超过每小时60毫米，鹿儿岛县雾岛市、日置市6小时内的降雨量达到233毫米，创两市最高历史观测记录。尚未有人员伤亡的报告。

日本气象厅预测，从1日至4日，西日本地区仍有强降雨。气象厅呼吁相关部门做好准备，严防泥石流和洪涝灾害的发生。

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